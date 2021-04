Schneeglätte sorgt in Adelsried für zwei Autounfälle

Auf der glatten Fahrbahn geraten am Mittwochmorgen zwei Autofahrer ins Rutschen. In beiden Fällen bleibt es beim Sachschaden.

Schneeglätte hat am Mittwochmorgen zwei Autounfälle in Adelsried verursacht. Glücklicherweise blieb es in beiden Fällen beim Sachschaden.

Der erste Unfall passierte um 7 Uhr. Ein 22-jähriger VW-Fahrer war auf der Staatsstraße 2032 in Richtung Adelsried unterwegs. Kurz vor dem Kreisverkehr musste laut Polizei eine vorausfahrende 27-jährige Mercedes-Fahrerin verkehrsbedingt abbremsen. Der junge Mann bremste ebenfalls ab, rutschte allerdings mit seinen Sommerreifen auf der schneeglatten Fahrbahn noch leicht in das Heck des Mercedes. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf 500 Euro.

Fahrer kracht mit dem Heck des Autos in die Leitplanke

Eine halbe Stunde später erwischte es einen 19-jährigen Skoda-Fahrer auf der Staatsstraße 2032 von Welden in Richtung Adelsried. Zwischen Ehgatten und Kruichen rutschte er in einer Linkskurve auf der schnee- und eisglatter Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn in den Grünstreifen. Durch ein Ausweichmanöver schleuderte er zurück auf die Straße und krachte mit dem Heck seines Autos gegen die Leitplanke. Der Sachschaden an dem rundum beschädigten Skoda sowie an der Leitplanke beträgt etwa 4000 Euro. (thia)