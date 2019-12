vor 4 Min.

Schneetreiben geht in die vierte Runde

Ab sofort ist Anmeldung möglich

Voll besetzte Busse, ausgebuchte Programmpunkte, ausgelassene Stimmung den ganzen Tag. Kurzum: das Gersthofer Schneetreiben. Bereits drei Mal konnten sich Gersthofer Wintersportfans von dem städtischen Angebot überzeugen, und auch im neuen Jahr geht es wieder zum gemeinsamen Familien-Spaß-Tag in den Schnee. Am Samstag, 29. Februar, machen sich erneut Busse vom Gelände des CSC Batzenhofen-Hirblingen und dem Gersthofer Festplatz auf ins schneesichere Skigebiet Berwang am Rastkopf, gemeinsam mit den Vereinen findet vor Ort ein vielfältiges Wintersportprogramm statt. Von Schneeschuhtour über Skisafari bis hin zu Biathlon und Skirennen ist für jeden Geschmack und jedes Alter etwas dabei – inklusive Après-Ski-Party. Für einen Kostenbeitrag von zehn Euro (Erwachsene) und fünf Euro (Kinder) steht ein Bustransfer direkt ins Skigebiet zur Verfügung, die Bezahlung der Liftkarten, welche zum Sonderpreis erhältlich sind, erfolgt direkt im Bus. Die Anmeldung ist ab dem heutigen Samstag, 14. Dezember, online unter www.gersthofen.de/schneetreiben oder beim Alpenverein, den Naturfreunden, dem CSC Batzenhofen-Hirblingen und dem TSV Gersthofen, Abteilung Alpin, möglich. (AL)