Schnellbahn an der A8 ärgert Zusmarshauser

Im Gemeinderat hat der Bahnexperte einen schweren Stand

Von Günter Stauch

Der höchst umstrittene Ausbau der Bahnstrecke Ulm –Augsburg entlang der A8 ist möglich. Der Projektleiter hat bei der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderates mitgeteilt, dass während der mehrjährigen Prüfung des Vorhabens einer Verkürzung der Fahrzeit zwischen den beiden Großstädten „alle Streckenvarianten“ in Augenschein genommen werden. Es werde keine Variante ausgeschlossen und ergebnisoffen geplant, betonte Markus Baumann.

Wie mehrfach berichtet, soll sich der Bund bis 2025 festlegen, auf welcher Trasse der Ausbau der Bahnstrecke Augsburg-Ulm erfolgen soll, damit Zugfahrten zwischen beiden Städten nur noch 27 Minuten dauern. Im Rennen sind ein Ausbau der bestehenden Strecke, ein teilweiser Neubau und eben auch eine Trasse entlang der Autobahn, welche die Politik im Landkreis einhellig ablehnt. Für sie ist ein Ausbau der bestehenden Strecke zwischen Augsburg und Dinkelscherben vorrangig, weil dies auch dem Nahverkehr nützt.

Auf Nachfrage des während der Beratung gereizt wirkenden Gremiums machte der Referent auch deutlich, dass bei einem Aus- bzw. Neubau des Schienenstranges für den Passagierverkehr die Nutzung von Güterzügen zum Beispiel in der Nacht stattfinden könne.

Ratsmitglied und Dritter Bürgermeister Stefan Vogg, seit Jahren ein erklärter Gegner einer Trasse nahe der Autobahn, machte deutlich, dass alle Überlegungen in dieser Richtung „auf großen und massiven Widerstand“ bei Politik und Bevölkerung stoßen würden. Die Überlegungen hinsichtlich solcher Konzepte bedeuteten zudem die „Verschwendung von Steuergeldern“.

Markus Baumann von der Bahn, der als Bahningenieur die technischen Details der rund 85 Kilometer langen Strecke im Rahmen der „Magistrale für Europa“ zwischen Paris und Budapest präsentierte, bemühte sich, die hitzigen Gemüter im Sitzungssaal etwas abzukühlen. Etwa mit der Ankündigung einer Informationsoffensive sowie eines Dialogs mit dem Bürger.

Wenig beeindruckt zeigte sich Harry Juraschek, der vor der versprochenen „ergebnisoffenen Prüfung“ warnte, was nichts Gutes bedeuten könne. „Ich erinnere an unsere schlechten Erfahrungen mit dem Autobahnausbau und der Adelsrieder Umgehung“, rief er aus und riet den Kollegen, „wachsam zu sein, weil wir sonst verloren sind“. Hubert Kraus schloss sich dem Kreis der Kritiker mit dem Vorwurf an, dass an der A8 in den vergangenen zehn Jahren „alles zugebaut wurde“ und forderte dazu auf, „den Begriff ´Schnellbahntrasse entlang der Autobahn‘ ganz schnell aus unserem Wortschatz für immer zu streichen“. Solche Vorstellungen gibt es – wie berichtet – vor allem bei der IHK. Für Richard Hegele schienen solche Konzepte „völlig unvorstellbar, zumal der Ortsteil Wollbach verkehrsmäßig eingeschnürt“ würde. Die Anlieger müssten sich wehren. Dass sie so reagieren werden, davon zeigte sich Sitzungsleiter und Bürgermeister Bernhard Uhl überzeugt: „Der Widerstand bei der Bevölkerung wird groß sein.“

Sein Stellvertreter Robert Steppich erinnerte an den einhelligen Kreistagsbeschluss in dieser Woche mit der Favorisierung einer „ertüchtigten“ Bestandsstrecke inklusive drittem Gleis. Und an den Bahnvertreter gerichtet: „Die Gedanken sind frei, aber muss man da mit aller Gewalt einen Neubau hinstellen, obwohl Kernziel des Vorhabens doch die Optimierung dieser Verbindung bleibt?“

