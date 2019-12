06.12.2019

Schnellere Datenleitungen für die Schulen

Landkreis verbessert Glasfaseranschlüsse. Auch für die Radler wird etwas getan

Der Landkreis Augsburg rüstet seine Schulen digital auf. Das sagte Landrat Martin Sailer bei einem Treffen mit den Schulleiterinnen und Schulleitern der 18 landkreiseigenen Schulen sowie den Ministerialbeauftragten für Gymnasien, FOS/BOS und Realschulen in Schwaben.

Dabei ging es vor dem Hintergrund des digitalen Bildungspaktes in Deutschland insbesondere um digitale Ausstattung und Entwicklung der Schulen. „Um unsere Schulen digital fit für die Zukunft zu machen und ihren guten IT-Standard zu bewahren, wird im Frühjahr 2020 der jetzt bestehende Glasfaserdatenanschluss der Schulen von 100 Mbit auf 1GB je Schule erhöht“, verkündete Landrat Sailer. Damit könne in den Landkreisschulen künftig über entsprechende Netzwerke und interaktive Medien in allen Klassenzimmern das volle Angebot des Internets für die Bildungsarbeit genutzt werden.

Ergänzend dazu werden im Medienzentrum von Stadt und Landkreis Augsburg im Landratsamt Augsburg insgesamt zehn sogenannte Tablet-Koffer zur Ausleihe für Projektarbeiten an den Schulen bereit gehalten. Diese werden im kommenden Jahr noch einmal um vier weitere Tablet-Koffer mit jeweils 15 Tablets erweitert.

„Auf diese Weise haben die Lehrkräfte die Möglichkeit, erste Erfahrungen mit Tablets im Unterrichtsalltag zu machen“, erklärte Armin Falkenhein, Fachbereichsleiter für Schule, Sport, Kultur und Kreisheimatpflege. Schulen wie die Realschule Bobingen, die Realschule Meitingen und das Schmuttertal-Gymnasium in Diedorf, die das Angebot bereits seit Längerem nutzen, würden in der nächsten Stufe angemessen mit eigenen Geräten ausgestattet.

Wie der Bauausschuss in seiner jüngsten Sitzung beschloss, bessert der Landkreis auch die Stellplätze für Fahrräder nach. Diese sollen teilweise erweitert sowie alle beleuchtet und überdacht werden, zusätzlich werden die sogenannten Vorderradklemmer ausgetauscht. Insgesamt soll dieses Paket für mehr als 4000 Abstellplätze in den kommenden Jahren knapp 1,6 Millionen Euro kosten.

Offenbar erachten die Planer nicht einmal mehr die Radelplätze so neuer Schulen wie des Gymnasiums in Diedorf für zeitgemäß. Dort soll bereits im kommenden Jahr für 100000 Euro gebaut werden. Ebenfalls für kommendes Jahr vorgesehen sind die Berufsschule Neusäß (95000 Euro), Förderschule Gersthofen (45000) sowie die Realschule in Königsbrunn (130000 Euro). (AL/cf)

