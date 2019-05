vor 56 Min.

Schnelles Internet kommt im Schneckentempo

44 von 46 Gemeinden im Augsburger Land haben sich für ein vor fünf Jahren ausgerufenes Förderprogramm gemeldet. Am Ziel sind beim weitem nicht alle.

Von Brigitte Mellert

Die Bewohner der oberbayrischen Gemeinde Halsbach im Landkreis Altötting hatten genug: Sie wollten endlich schnelles Internet. Der 950-Seelen-Ort mit 67 Weilern hat kurzerhand die Glasfaserkabel selbst verlegen lassen: querfeldein über Wiesen und Äcker direkt zu den Gehöften. Rund ein Viertel der Kosten hat der Ort so eingespart.

So weit ist es im Landkreis Augsburg noch nicht gekommen. Dort gibt es so genannte weiße Flecken – eine Breitbandversorgung unter einem Mbit/s – nach Aussage des Landratsamtes nicht mehr. Gerade Gemeinden wie Fischach, Gessertshausen, Mickhausen und Mittelneufnach hatten dringend Handlungsbedarf gesehen. Dennoch befinden sich auch vier Jahre nach Beginn des Breitbandausbaus nicht alle Gemeinden im Ziel. Probleme mit den Baufirmen und lange Prüfungsverfahren führten dazu, dass viele Gemeinden noch kein Kabel verlegt haben, während andere Ort entweder kurz vor dem Abschluss der Bauarbeiten stehen oder sogar schon schnelles Internet haben.

Glasfaserkabel können problemlos 1 Gigabit übertragen

2014 startete das Förderprogramm des Finanzministeriums. Welche Gemeinden darin aufgenommen werden, unterliegt genauen Richtlinien. Eine Förderung erhalten nur jene Gebiete, die keine NGA-Versorgung (Next Generation Access) mit mindestens 30 MBit/s vorweisen können, die für das tägliche Surfen im Internet ausreicht. Zum Vergleich: Glasfaserkabel können problemlos 1 Gigabit übertragen. Für das Versenden von E-Mails benötigt man mindestens 2 MBit/s, für Websurfing beansprucht schon mindestens 10 MBit/s – wobei durch parallele Nutzung des Wlans mit mehreren Geräten die benötigte Bandbreite steigt.

Im Landkreis Augsburg haben sich fast alle Gemeinde an dem Förderprogramm beteiligt: 44 von 46 haben teilgenommen oder befinden sich zum Teil noch mitten im Förderprogramm. Die Gemeinden wie Dinkelscherben, Zusmarshausen und Meitingen haben bereits die ersten Leitungen verlegt und können sich über schnelles Internet freuen. Gemeinden wie Ehingen, Ellgau oder Gessertshausen befinden sich noch im Planungsverfahren. Keine staatliche Förderung haben unter anderem die Städte Neusäß, Stadtbergen und die Gemeinde Adelsried erhalten: die Breitbandversorgung war laut Freistaat bereits ausreichend und somit nicht förderfähig.

Fördersätze von 60, 70 oder 80 Prozent beantragen

Das Förderprogramm ist auch noch nicht beendet. 2014 setzte sich der Freistaat wegen der schlechten Versorgung des ländlichen Raums mit schnellem Internet das Ziel, ein flächendeckendes Hochgeschwindigkeitsnetz zu schaffen. Bis Ende September 2019 können die jeweiligen Gemeinden Fördersätze von 60, 70 oder 80 Prozent beantragen. In Ausnahmefällen werden sogar 90 Prozent der Kosten vom Staat getragen. Konkret bedeutet das für die Gemeinden: Sie schreiben aus, welche Breitbandversorgung sie wünschen, Telekommunikationsunternehmen wie Telekom oder M-Net geben Angebote ab.

Die Gemeinde wählt einen Netzbetreiber aus und kann sich entsprechend der Förderung einen Teil der Kosten vom Finanzministerium zurückholen, die Höhe hängt von der Siedlungsstruktur ab: Hat eine Gemeinde wenig Einwohner und viel Ortsteile, erhält diese einen höheren Förderhöchstbetrag als eine dichter besiedelte Ortschaft. Der geringste Förderbetrag liegt bei 500.000 und der höchste bei 950.000 Euro.

Eine Million Euro für Planungsmittel und Ausbaukosten

Welche Größenordnungen diese Vorhaben annehmen könne, zeigt das Beispiel Gersthofen. In der zweitgrößten Stadt des Landkreisesund ihren Stadtteilen soll jeder Haushalt künftig einen Glasfaseranschluss für schnelle Datenübertragung bekommen. Bereits im Juli vergangenen Jahres hat der Stadtrat beschlossen, dass im Zuge des Breitbandförderprogramms drei Millionen Euro für den Netzausbau zur Verfügung gestellt werden. Für 2019/2020 wurde jetzt insgesamt eine Million Euro für Planungsmittel und Ausbaukosten eingestellt.

Der Freistaat nämlich fördert jedoch nur den Ausbau von Glasfaserleitungen, ob eine Gemeinde diese aber „auf der letzten Meile“ verlegt – vom Verteilerkasten bis zum Haus – oder doch deutlich langsameres Kupfer, ist ihr überlassen. Kupfer ist günstiger und kann schneller verlegt werden, allerdings sind nur Geschwindigkeiten von 60 bis 100 Mbit/s möglich.

Ende des Jahres sollen die Leitungen stehen

Manchmal bieten sich auch Alternativen. In Thierhaupten zum Beispiel will der Energieversorger LEW die Verbraucher im Hauptort flächendeckend ans Glasfaserkabel anschließen – als einen von acht Orten im LEW-Gebiet. Ende des Jahres sollen die Leitungen stehen. „Mit einem flächendeckenden Glasfasernetz können wir in Sachen Breitbandanbindung nun mit jeder Metropole mithalten“, jubelte Rathauschef Toni Brugger zum Start der Bauarbeiten Anfang April.

