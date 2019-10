vor 48 Min.

Schnuppertag in der neuen Sporthalle

TSV Dinkelscherben präsentiert sich beim Tag der offenen Tür

Nachdem die neue Reischenausporthalle in Dinkelscherben offiziell eingeweiht worden ist, kann nun endlich wieder Sport getrieben werden. Aus genau diesem Grund lud der ortsansässige Sportverein alle Interessierte zum Tag der offenen Tür ein.

Die Abteilungen des TSV Dinkelscherben stellten ihre jeweilige Sportart an verschiedenen Schnupperstationen vor. So mussten die zumeist jungen Besucher über Bänke springen, Bälle in einem Minitor versenken oder auf Korbjagd gehen. „Es war eine gelungene Veranstaltung und eine super Präsentation des TSV Dinkelscherben“, so TSV-Vorsitzender Bernhard Lehner. Dem pflichtete auch Bürgermeister Edgar Kalb bei, der sich bei allen Beteiligten und Gästen bedankte.

Für alle Besucher, die sich mit sportlichen Aktivitäten zurückhielten, wurden zwei interessante Führungen durch die renovierte Turnhalle angeboten. (ilia)

