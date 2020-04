vor 4 Min.

Schöne Aktion in Zeiten von Corona: Kinder bauen Schlange aus Steinen

Schöne bemalte Steine reihen sich zwischen Nordendorf und Westendorf mit kunterbunten Wünschen darauf. Es gibt noch weitere Aktionen in der Region.

Von Steffi Brand

Kurz vor der Kreuzung, an der die Blankenburger Straße die Ortsverbindungsstraße zwischen Nordendorf und Westendorf kreuzt, steht seit Kurzem ein ungewöhnliches Stopp-Schild. Es soll nicht etwa den Verkehr regeln, sondern ist selbst gemalt und bittet darum, die Steinschlage, die direkt unter dem Schild startet, nicht aufzulösen, sondern weiterzubauen.

Bestimmt bauen einige Kinder aus dem Lechtal über die Feiertage fleißig weiter an der Steinschlange zwischen Nordendorf und Westendorf. Bild: Steffi Brand

Wie das funktionieren soll, steht in kurzen Worten auf dem Schild geschrieben und kann gut und gerne auch als Appell an die Kinder im Lechtal verstanden werden. Dort steht: „Liebe Eltern, liebe Spaziergänger, malt doch zu Haus einen Stein an und legt ihn dazu. Mal sehen, wie lange die Schlange während der Corona-Zeit wird!? Gemeinsam schaffen wir es bestimmt weit!“

Kinder bauen bei Nordendorf eine Schlange mit bunten Steinen

Sehens- und vor allem lesenswert sind die Steine auf jeden Fall. Neben dem Start-Stein gibt es Wünsche zu Ostern, Aufforderungen zu Hause zu bleiben, Kleeblätter, die Glück, Liebe, Hoffnung und Gesundheit versprechen sollen, sowie Steine, die Regenbögen und Namen der Kinder tragen, die ihren Stein zur Schlange beigetragen haben. Mal sehen, wie weit die Schlange weitergebaut wird.

Die Idee der bunten Glücksbringer findet auch in anderen Orten immer mehr Anhänger. In Gersthofen rund um den Lech und dort am Europaweiher gibt es für Spaziergänger ausgezeichnete Chancen, am Wegesrand bunt bemalte Steine zu sichten. Der weltweite Trend macht sich während der Corona-Krise im gesamten Augsburger Land breit.

Wer den Lechkanal von Gersthofen aus Richtung Stettenhofen auf der rechten Seite läuft, kommt an ein wahres Prachtwerk. Wie zu einem großen Osternest angeordnet finden sich dort liebevoll handbemalte Steine mit einer Botschaft, wie sie schöner nicht sein könnte: Einfach mal „Danke“ sagen. Auf jedem Stein wird einer Berufsgruppe oder Menschen gedankt, die derzeit besonders viel leistet: Brummifahrern, Ärzten, Krankenschwestern und vielen mehr.

