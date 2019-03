vor 53 Min.

Schöner wohnen – und günstig

In Neusäß sind im Beethovenpark 40 hochwertige Sozialwohnungen für Geringverdiener entstanden. Die Miete ist günstiger als derzeit am Markt üblich.

Von Angela David

Eine Wohnung, die erschwinglich, zentral gelegen und auch noch schön und hell ist. Dieser Traum geht für etliche Mieter in Erfüllung, die bald in eine der 40 Sozialwohnungen einziehen können, die im Auftrag der Hans und Hermine Sailer-Stiftung auf dem ehemaligen Sailer-Areal in Neusäß gebaut wurden. Am Donnerstag war die feierliche Eröffnung in der Gustav-Mahler-Straße im Beethovenpark.

„Angesichts von einer Million Wohnungen, die in Deutschland angeblich fehlen, sind unsere 40 ja fast gar nichts“, sagte der geschäftsführende Vorstand der Sailer-Stiftung Manfred Robl bei der Eröffnung lakonisch. Dennoch sei er sehr stolz auf die nun fertig gestellte Wohnanlage, die erste, die im Beethovenpark bezugsfertig ist. „Und sie ist sehr, sehr schön geworden“, lobte Robl. Es sei ein „Herzensanliegen“ der Stifter-Familie Sailer gewesen, Wohnraum für Geringverdiener zu schaffen, sagte Stiftungs-Geschäftsführer Jürgen Schalk. Es sei gelungen, innerhalb des Budgets sehr hochwertig und nachhaltig zu bauen.

Wohnberechtigungsschein war Voraussetzung

Ab 1. April werden die ersten Mieter einziehen, darunter viele Familien, Alleinerziehende, Senioren oder Menschen mit Behinderung. „Eine gute Mischung“, meinte Schalk. Sie alle haben nur ein geringes oder mittleres Einkommen und einen Wohnberechtigungsschein. Das war Voraussetzung dafür, hier den Zuschlag zu bekommen.

Die Wohnungen sind gut geschnitten, hell, mit Parkettboden, großen Fenstern und Balkon. Die Flachdächer sind begrünt und jede Wohnung hat einen Tiefgaragen-Stellplatz. Für die Konzeptplanung verantwortlich waren die Architekten Degle und Andreas Matievits von „17a Architektur“. Die Miete ist mit 8,50 pro Quadratmeter niedriger als derzeit am Markt üblich. Inzwischen sind alle Wohnungen vermietet, die Verwaltung hat die Hausverwaltung Wöhrl in Augsburg übernommen.

Eine Gesamtfläche von 2750 Quadratmetern

Das weiße, vierstöckige Haus mit einer Gesamtfläche von 2750 Quadratmetern wurde planmäßig in 18 Monaten Bauzeit fertig gestellt. Generalunternehmer war die Geiger GmbH&Co. KG aus Augsburg, Generalübernehmer ist die „ITP Wohnpark Neusäß GmbH & Co. KG“, die zur ITP-Gruppe gehört. Federführend kümmerte sich Geschäftsführer Jörg Siebert um das Projekt.

Der geschäftsführende Gesellschafter von ITP, Stefan Winkler, betonte, er würde gerne noch mehr solche Projekte realisieren, „aber es fehlt leider an den passenden Grundstücken“. Die Wohnungen sind alle barrierefrei gebaut, eine Wohnung ist sogar komplett für Rollstuhlfahrer geeignet.

Die Sozialwohnungen der Stiftung sind nur ein Bruchteil dessen, was im Beethovenpark noch entsteht: Insgesamt werden es am Ende rund 280 Wohnungen sein, alle in unmittelbarer Nähe zum Stadtzentrum und zur Uniklinik.

Ein Großteil der Eigentumswohnungen ist bereits verkauft

Kein Wunder, dass auch von den Eigentumswohnungen schon der Großteil verkauft ist. Und das bei einem Quadratmeterpreis ab 4100 Euro. Ähnliche Preise dürften auch die zukünftigen Wohnungen auf dem Schuster-Areal in der Stadtmitte an der Hauptstraße erzielen.

Je nach Aufteilung der Räume könnten hier etwa 150 Wohnungen entstehen. Hier beträgt der Anteil des sozialen Wohnungsbaus 20 Prozent der gesamten Wohnfläche. Das hat der Neusässer Stadtrat so festgelegt. Der Bebauungsplan befindet sich gerade „auf der Zielgeraden“, wie Stadtbaumeister Dietmar Krenz erklärte. Theoretisch wäre sogar ein Baubeginn noch in diesem Jahr möglich.

Themen Folgen