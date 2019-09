23.09.2019

Schönste Winterblume im eigenen Garten

Die Christrose blüht von Dezember bis April. Der richtige Standort ist wichtig

Von Diana Zapf-Deniz

Nachdem nun schon die Lebkuchen in den Regalen stehen, sei es erlaubt, heute schon ein bisschen an Weihnachten zu denken.

Eine ganz bezaubernde und faszinierende Blume ist die Christrose. Wie der Name schon verrät, hat sie, zumindest einer Erzählung nach, mit dem Weihnachtsfest zu tun. Denn wie es heißt, wollte einst ein armer Hirte dem Jesuskind ein Geschenk bringen. Doch Geld hatte er keines und Blumen blühten zu dieser Jahreszeit auch nicht. Er weinte und seine Tränen kullerten in den Schnee. Dort verwandelten sie sich in Blumen, die so schön wie Rosen waren und deshalb Christrosen genannt wurden.

Wer jetzt im September Christrosen pflanzt, kann den ganzen Winter über die Blütenpracht genießen. Denn diese außergewöhnliche Pflanze blüht von Dezember bis April in einem strahlenden Weiß. Wer es bunt mag, nimmt die sehr ähnlichen, aber später blühenden Lenzrosen. Die Farben der Lenzrosen reichen von Cremeweiß bis zu einem dunkeln Bordeaux über Violett und einem zarten oder auch satten Rosa. Man nennt die Christrose auch Schneerose, Weihnachtsrose, Winterrose, Schwarze Nieswurz. Sie gehört zur Gattung der Nieswurz (Helleborus) und zur Familie der Hahnenfußgewächse. Sie hat schwarze Wurzeln und wird bis zu dreißig Zentimeter hoch. An guten Standorten wird die Staude über dreißig Jahre alt. Schmetterlinge, Bienen und Hummeln lieben diese Pflanze, die ihnen als frühe Futterpflanze dient. Denn diese Insekten sind bereits ab Februar unterwegs, zu einer Zeit, in der es noch wenig Nahrungsangebot gibt. Die wundervolle Pflanze benötigt nicht viel Pflege, doch der Standort ist entscheidend und dafür sollte man sich Zeit nehmen. Sie mag es halbschattig bis schattig, gerne unter einem Baum. Im Sommer darf es trocken sein, jedoch im Winter keinesfalls zu dunkel. Der Boden sollte durchlässig und lehm- sowie kalkhaltig sein. Man kann gut mit Sand und Humus nachhelfen.

Im Winter, wenn sie schön blüht, darf man sie vorsichtig gießen. Staunässe mag sie nicht und im Sommer muss sie auch nicht gegossen werden. Außerdem gießt man sie in der Anwuchsphase und wenn im Mai ihre Blätter austreiben. Diese winterschöne Blume schützt sich selbst bei sehr kalten Nächten, indem sie ihren Leitungsbahnen das Wasser entzieht, damit der Frost ihnen nichts anhaben kann. Sie sieht dann erst einmal recht schlaff aus. Doch keine Sorge. Klettern die Temperaturen wieder nach oben, dann blüht sie munter weiter. Die Christrose kann bis zu minus zehn Grad gut überstehen. Wer sie dennoch ein bisschen schützen mag, kann ihr Tannenreisig geben.

Im Spätwinter schneidet man nur das alte, unansehnliche Laub ab, damit die Blüten wieder schöner zur Geltung kommen und die Pflanze gesund bleibt.

In der Wohnung macht sich diese hübsche Winterblume natürlich auch gut. Dann aber bitte ein kühles Plätzchen aussuchen. Auf der Terrasse oder dem Balkon muss der Topf relativ hoch sein, da die Christrose ein Tiefwurzler ist, deren Wurzeln etwa fünfzig Zentimeter in die Tiefe ragen. Doch aufgepasst: Die Christrose ist stark giftig.

