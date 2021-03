vor 52 Min.

Schon wieder Getriebe aus Traktor in Wollbach ausgebaut

Unbekannte wollten das Getriebe eines Traktors in Wollbach stehlen. Offenbar kein Einzelfall..

Erst am Donnerstag meldete die Polizei einen ähnlichen Fall. Nun wird bekannt: Das Getriebe eines weiteren Traktors aus Wollbach ist von Unbekannten geklaut worden.

Im Zusmarshauser Ortsteil Wollbach haben es Diebe offenbar auf Zapfwellengetriebe von Traktoren abgesehen. Innerhalb von zwei Tagen meldet die Polizei zwei ganz ähnliche Fälle. Der erste Fall ereignete sich laut Polizei innerhalb der vergangenen Woche. Nun wird klar: Im Tatzeitraum zwischen Montag und Mittwoch haben die Täter ebenfalls versucht, ein Zapfwellengetriebe an einem Deutz-Traktor, Typ6206, zu entwenden.

Der abgemeldete Deutz-Traktor stand frei zugänglich auf einem Hof an der Gollenhoferstraße in Wollbach. Die Täter hatten die Abdeckplatte des Zapfwellengetriebes abgeschraubt und neben dem Traktor abgelegt. Offenbar wurden sie gestört, weshalb das Zapfwellengetriebe schließlich liegen ließen. Hinweise bitte an die Polizei Zusmarshausen. Telefon: 08291/1890-0. (kinp)

Themen folgen