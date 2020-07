vor 53 Min.

Schon wieder Reifenstecher in Dinkelscherben untwerwegs

Im Elsässer Weg in Dinkelscherben haben Unbekannte die Reifen mehrerer Autos zerstochen.

Zwei Mal innerhalb kurzer Zeit findet die Polizei zerstochene Reifen im Dinkelscherber Elsässer Weg vor. Die Beamten suchen nach Zeugen.

Die Reifen von zwei Autos sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Dinkelscherben zerstochen worden. Laut Polizei standen die beiden Wagen im Elsässer Weg in Dinkelscherben. Der Gesamtschaden liegt demnach bei rund 400 Euro. Es ist nicht das erste Mal, dass dort Reifen zerstochen wurden.

Ähnlicher Fall bereits vor etwa einem Monat

Auch am 15. bzw. 16. Juni meldete die Polizei, einen ähnlichen Vorfall an der gleichen Örtlichkeit. Damals lag der Sachschaden bei rund 100 Euro. Hinweise auf die bislang noch unbekannten Täter erbittet die Polizei Zusmarshausen unter Telefon 08291/1890-0. (kinp)

