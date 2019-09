09:47 Uhr

Schon wieder brennt es in Gesserthausen - ist ein Brandstifter unterwegs?

In Gessertshausen hat es schon wieder gebrannt. Es ist bereits der vierte Brand innerhalb weniger Wochen.

Es ist der vierte Brand in Gessertshausen innerhalb weniger Wochen. Diesmal steht eine Lagerhalle in Flammen. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Von Philipp Kinne

Schon wieder brennt es in Gessertshausen: Zum vierten Mal innerhalb weniger Wochen musste die Feuerwehr wegen eines Brands ausrücken. Diesmal steht eine Lagerhalle am Ortsrand Richtung Margertshausen in Flammen. Darin befanden sich etwa 300 Strohballen, die abgebrannt sind. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist unklar. Zur Schadenshöhe macht die Polizei noch keine Angaben. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Rund 100 Feuerwehrleute sind im Einsatz

Gegen 0.45 Uhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag ging bei der Polizei ein Notruf ein. Etwa 100 Feuerwehrleute rückten laut den Beamten aus, um den Brand zu löschen. Hinzu kommen Einsatzkräfte von THW, Rotes Kreuz und Unterstützungsgruppen von Landkreis. Noch immer sind die Einsatzkräfte vor Ort. Laut Polizei sei man noch immer damit beschäftigt, Glutnester zu löschen.

Am Einsatz beteiligt sind Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Gessertshausen, Deubach, Wollishausen, Diedorf, Margertshausen und Fischach. Laut dem Kommandanten der Gessertshauser Wehr, Bernd Wagner, sei man mittlerweile damit beschäftigt das gelöschte Heu aus der Lagerhalle zu schaffen.

Vier Brände: Geht in Gessertshausen ein Brandstifter um?

Es ist bereits der vierte Brand in Gessertshausen innerhalb weniger Wochen. Zuletzt stand der Geräteschuppen neben dem Gessertshauser Feuerwehrhaus in Flammen. Der Sachschaden lag bei rund 15.000 Euro.

Zuvor standen zwei Mal innerhalb kurzer Zeit Strohballen auf einem Feld zwischen Gessertshausen und Diedorf in Brand. Der Schaden wurde im ersten Fall auf rund 6000 Euro geschätzt. Die Polizei hatte schon bei dem ersten Feuer den Verdacht einer Brandstiftung.

Noch offen ist die Frage: Wie hängen die vier Brände innerhalb weniger Wochen miteinander zusammen? Diese Frage sollen die Ermittlungen der Kripo klären.

Zeugen: Wer Verdächtiges beobachtet hat, soll sich bei der Polizei Zusmarshausen unter Telefon 08291/1890-0 melden.

