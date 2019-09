07:23 Uhr

Schon wieder ein Feuer: Vier Verletzte bei Brand in Gessertshausen

In Gessertshausen ist die Feuerwehr erneut zu einem Einsatz ausgerückt.

Wieder brennt es in Gessertshausen, diesmal im Bereich der Hauptstraße. Vier Menschen wurden bei dem Brand verletzt. Steckt ein Brandstifter dahinter?

In Gessertshausen ist in der Nacht auf Mittwoch gegen 0.45 Uhr ein Brand ausgebrochen. Das bestätigte die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion. Vier Bewohner eines Hauses seien durch Rauchgas leicht verletzt worden. Sie seien inzwischen aber nicht mehr in ärztlicher Behandlung.

Die Ursache des Brandes ist noch unklar, ebenso die Höhe des Sachschadens. Klar ist jedoch: Die Polizei sucht seit Wochen nach einem möglichen Brandstifter. In Gessertshausen brannte es in den vergangenen Wochen fünf Mal. Zuletzt stand der Futtervorrat der Tierklinik Gessertshausen in Brand.

