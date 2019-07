05:05 Uhr

Schon wieder ein Spatenstich: Muss das sein?

Erst vor Kurzem war der Spatenstich für das Projekt Zima Römertor in Gersthofen - mit viel Beteiligung.

Ein Bürger wollte die Teilnehmerzahl bei Spatenstichen begrenzen. Doch Betroffene finden es wichtig, dabei zu sein. Sie erklären, warum.

Von Tobias Karrer

Die Petition, die Herbert Eberlein vor einigen Wochen beim bayerischen Landtag einreichte, schlug hohe Wellen. Der Bubesheimer ärgerte sich vor allem über die Auftaktveranstaltungen für Bauvorhaben, bei denen sich häufig viele Behördenvertreter und Politiker tummeln. Ein Beispiel sind Spatenstiche, die auch in der Region zum politischen Alltag gehören: In Eberleins Augen sind oft viel zu viele Menschen dabei, die vom Staat bezahlt werden. Er wollte ihre Anzahl begrenzen.

Doch was sagen die Politiker aus der Region zu dem Thema?

Gersthofens Bürgermeister Michael Wörle findet, er gehört da hin. „Für mich als Bürgermeister ist es selbstverständlich, dass ich hingehe, wenn ich eine Einladung zu einem Spatenstich bei einem größeren Bauvorhaben bekomme“, erklärt er. Die feierlichen Veranstaltungen seien eine gute Möglichkeit, mit Bauherren, Unternehmern und Investoren ins Gespräch zu kommen und den Dialog zu fördern. „Das ist in meinen Augen eine klassische Aufgabe eines Bürgermeister“, sagt Wörle. Für ihn ist das Thema also wenigstens auf kommunaler Ebene „keines, das man diskutieren muss“.

Die Staatssekretärin versucht immer, dabei zu sein

Die CSU-Landtagsabgeordnete Carolina Trautner aus Stadtbergen versucht sowohl als Staatssekretärin für Familie, Arbeit und Soziales, als auch als Stimmkreisabgeordnete, stets an derartigen Terminen teilzunehmen. Traunter: „Damit zeige ich ganz bewusst mein Interesse für ein Projekt, auf das man vor Ort stolz ist“. Ihr Kollege Georg Winter (CSU) stimmt zu: „Der Weg bis zur Maßnahme ist mindestens so lang, wie der Bau selbst und manchmal schwieriger.“ Beide Landtagspolitiker betonen außerdem den Kontakt mit kommunalen Mandatsträgern. Winter erklärt: „Solche Termine sind immer gut für Informationsaustausch.

Einen anderen Standpunkt vertritt Maximilian Deisenhofer. Er ist Landtagsabgeordneter der Grünen seit 2018 und hat sich schon mit der Petition beschäftigt. Er betont: „Grundsätzlich glaube ich, dass die Petition einen wunden Punkt trifft. Es sind immer die gleichen Bilder, auf denen immer die gleichen Leute, von meist der gleichen Partei zu sehen sind.“ Er hat zwar Verständnis für Politiker, die ein Projekt einweihen wollen, das sie selbst unterstützt und gefördert haben, aber auch für den Ansatz der Petition.

Ein Grüner Politiker ist anderer Meinung

Die Anzahl der Repräsentanten, die Spatenstichen oder anderen Eröffnungsfeierlichkeiten beiwohnen, hat in den Augen des Abgeordneten „nicht immer sachliche Gründe“. Deisenhofer erklärt auch: „Ich habe manchmal den Eindruck, dass es in Bayern unter Anderem so viele Förderprogramme gibt, damit auch viele Förderbescheide öffentlichkeitswirksam übergeben werden können.“

Der CSU-Bundestagsabgeordnete Hansjörg Durz gibt dem Grünen teilweise recht: „In der Tat sollte jeder Politiker darüber nachdenken, ob der eigene Beitrag zum Zustandekommen eines Projektes die Teilnahme am Spatenstich rechtfertigt.“ Aber für Durz hat ein Spatenstich durchaus eine wichtige Funktion. Man könne die Öffentlichkeit über den Start eines Projektes informieren und die Vorgeschichte erklären. So gesehen sei das Ritual sogar „ein Baustein unserer Demokratie“.

Die Petition selbst ist im Ausschuss für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und Sport vergangen Woche gescheitert.

