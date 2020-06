09:18 Uhr

Schon wieder zersticht ein Unbekannter Autoreifen in Horgau

Zum wiederholten Mal ist ein Reifenstecher in Horgau unterwegs. Die Polizei bittet nun im Hinweise zum Täter.

Zum wiederholten Mal wurden im Eggenweg in Horgau in der Nacht von Samstag auf Sonntag, die Reifen eines VW durch einen unbekannten Täter zerstochen. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Vorder- und der linke Hinterreifen angegangen. Der Sachschaden liegt bei rund 300 Euro. Das Fahrzeug war vom Halter zuvor in einer Parkbucht abgestellt worden. Hinweise zum Täter und Tathergang nimmt die Polizei in Zusmarshausen unter 08291/1890-0 entgegen.

Fälle von zerstochenen Reifen in Horgau häufen sich

Vor einigen Wochen meldeten sich bei der Polizei zwei Männer aus Horgau, deren Autoreifen ebenfalls zerstochen wurden. Der Sachschaden lag damals bei rund 700 Euro.