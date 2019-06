vor 25 Min.

Schüler basteln Insektenhotels

Unterschlupf für Bienen in Westendorf

Ein paar Bretter als Gehäuse, einige vorgebohrte Birkenstämmchen sowie eine Handvoll Bambus-, Schilf- oder Holunderstecken: Mehr braucht man nicht, um eine einfache Nist- und Überwinterungshilfe für Bienen und andere Nützlinge zu schaffen. Im Rahmen eines eigenen Aktionstags widmeten sich die Schüler der Grundschule Westendorf dieser Aufgabe und bastelten Insektenhotels für Garten und Balkon, in denen Bienen und andere gefährdete Insekten Unterschlupf finden.

„Wir wollen an diesem Tag so viel wie möglich über die Bienen lernen, damit wir verstehen, warum sie für uns so wichtig sind“, sagte Rektorin Michaela Leinweber. Mit Unterstützung des Imkervereins Westendorf untersuchten dabei die Schüler den Aufbau von Bienenwaben, schleuderten Honig, sahen Infofilme an und bastelten Bienen.

Für ein gesundes Ökosystem und nachhaltige Landwirtschaft sind Bienen und andere nützliche Insekten unverzichtbar. „Die Insekten sind so immens wichtig für uns, dass wir etwas im Gegenzug für sie tun müssen“, betonte auch Landrat Martin Sailer, der den Aktionstag an der Westendorfer Grundschule besuchte und den Schulkindern für ihr Engagement dankte. (AL)

