Schüler diskutieren Rollenklischees

In einem Workshop setzen sich Achtklässler aus Diedorf mit Themen wie Ehre, Männlichkeit und Gleichberechtigung auseinander

In einem Workshop des Augsburger Projekts Heros haben sich Diedorfer Mittelschüler mit Themen wie Männlichkeit, Ehre, Gleichberechtigung der Geschlechter und Menschenrechte auseinandergesetzt. Zwei Jugendliche des Projekts, das 2007 in Berlin gegründet wurde, leiteten die Schüler an.

Mit dem Lied Ehrenmord des Rappers Eko Fresh zogen sie die Aufmerksamkeit auf sich und motivierten die Schüler, über dieses Thema nachzudenken. Denn in einer Gesellschaft, in der verschiedene Kulturen zusammenleben, müssen junge Männer mit Migrationshintergrund unterschiedliche Erwartungen erfüllen. Traditionen und Vorstellungen der Herkunftsfamilie treffen auf Werte und Anforderungen der deutschen Gesellschaft. Als junge Männer haben sie die Möglichkeit, Veränderungsprozesse anzustoßen.

Genau da setzt das Projekt Heros an. Die Workshops sollen Schülern dabei helfen, ihre eigene Position zu reflektieren, Stellung zu beziehen und patriarchalische Denkmuster in Frage zu stellen. Die jungen Macher des Projekts geben ihre Einstellungen und Kenntnisse an andere Jugendliche weiter.

Mit dem Projekt setzen sie sich dafür ein, dass jeder Mensch unabhängig seines Geschlechts oder seiner Herkunft die gleichen Chancen und Rechte bekommt. Zum Abschluss des Workshops regten die Projektleiter mit einem provokanten Rollenspiel die Achtklässler an, über Gewalt zu diskutieren und gewaltfreie Lösungsansätze zu erarbeiten. (AL)

