vor 39 Min.

Schüler dürfen weiterhin nach Thannhausen

Landkreis trifft Vereinbarung für Realschule

Augsburg Realschüler aus dem Bereich der Stauden sind weiterhin an der Realschule Thannhausen (Landkreis Günzburg) willkommen. Dazu hat der Schul- und Kulturausschuss des Landkreises Augsburg jetzt eine neue Vereinbarung mit dem Nachbarlandkreis geschlossen. Statt, wie seit zehn Jahren unverändert 575 Euro pro Schüler und Jahr, zahlt der Landkreis nun 680 Euro. Armin Falkenhein, im Landratsamt für den Bereich Schulen zuständig, spricht von einer „Win-win-win-Situation“.

Denn zum einen hätten jetzt beide Landkreise eine stabile Planungssicherheit: Im Landratsamt Augsburg wisse man, dass Kinder aus dem Bereich Langenneufnach, Walkertshofen, Fischach, Mittelneufnach, Mickhausen, Dinkelscherben -Oberschöneberg, -Breitenbronn, -Ried sowie -Holzara, Ustersbach und Gessertshausen-Margertshausen sowie -Wollishausen bei einem Realschulbesuch nicht unbedingt auf die ohnehin schon vollen Realschulen des Augsburger Lands angewiesen sind. In Günzburg hingegen könne man sicher sein, dass die Schule in Thannhausen weiterhin ausgelastet ist, und auch die Eltern hätten nun eine Planungssicherheit für die kommenden Jahre, so Falkenhein. Der Schulausschuss stimmte einstimmig zu.

Unverändert bleiben hingegen die Richtlinien zur Übernahme von Fahrtkosten bei Schülern. Hintergrund war die Verwunderung von Eltern, dass der Landkreis für die Fahrt ans Gymnasium Ursberg (Landkreis Günzburg) unterschiedliche Anteile übernimmt, je nachdem, aus welchem Ortsteil der Großgemeinde Dinkelscherben ein Kind kommt. So wird das auch bleiben, so Armin Falkenhein jetzt. Sollte nur noch nach politikscher Kommune entschieden werden, würde das das komplette Zuschusssystem für die Fahrkosten durcheinanderbringen. (jah)

