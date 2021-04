Schüler erhalten Schnelltests in Bonstetten

Schüler brauchen jetzt negative Schnelltests, wenn sie den Unterricht besuchen wollen. In Bonstetten fand sich für die Organisation der Tests eine Lösung.

Die Osterferien sind vorbei und besorgte Abschlussschüler und ihre Eltern allerorten. So auch an der Grundschule Adelsried-Bonstetten. Schulleiterin Bettina Westphal hat für alle ein offenes Ohr, doch als es gar heißt "Der Schnelltest darf nicht älter als 24 Stunden sein!", ergreift sie mit der Vorsitzenden des Elternbeirats, Barbara Zenk, die Initiative. Noch am Sonntag wurden die Buben und Mädchen getestet.

Ein schneller Anruf beim Adelsrieder Apotheker Robert Görgey-Fidler, der bereits jeden zweiten Tag Tests im Bürgersaal Bonstetten durchführt, dann bei Bonstettens Bürgermeister Anton Gleich: Das Testzentrum ist gesichert, der Adelsrieder Apotheker steht parat. Jetzt springt Barbara Zenk in die Bresche. "Wir brauchen dich!", teilt sie ihrem Mann, Professor Dr. Johannes Zenk, Professor am Universitätsklinikum Augsburg, mit. Auch Professor Zenk kommt, um die Bonstetter und Adelsrieder Schüler der vierten Klassen, also die Abschlussschüler, und Kinder der Notbetreuung der Grundschule Adelsried- Bonstetten am Sonntagabend zu testen.

Einverständniserklärungen der Eltern in Bonstetten eingesammelt

Bettina Westphal war selbst auch mit von der Partie und forderte zusammen mit Bürgermeister Anton Gleich die notwendigen Einverständniserklärungen der Eltern ein und koordinierte den Ablauf der Teststation. Alle 25 geladenen Schüler nutzten am Sonntag die Gelegenheit zum Test. Glücklicherweise waren alle negativ. So konnten sie am Montag regulär in den Präsenzunterricht.

Findige Eltern, deren Kinder erst am Dienstag wieder zur Schule kommen (Wechselunterricht), haben bereits bei Robert Görgey-Fidler einen Termin vereinbart. Doch ein Blick in den aktuellen Elternbrief zeigt allen die zurzeit aktuellen Teststationen auf. (upu)

Lesen Sie auch: