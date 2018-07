vor 35 Min.

Schüler gehen, aber Schildkröten bleiben

Tierisch Die Meitinger Mittelschule hat sieben ungewöhnliche Bewohner. Und die können sehr, sehr alt werden.

Von Andreas Dengler

Meitingen Sieben griechische Landschildkröten bewohnen das Atrium der Mittelschule Meitingen. Gemächlich krabbeln die Panzertiere durch ihr knapp 80 Quadratmeter großes Gehege unter freiem Himmel. Das Besondere an dem überdimensionalen Terrarium ist, dass es von allen Seiten aus einsehbar ist. So können die Schulkinder und Lehrkräfte vom Schulgang aus die kleinen Tiere beobachten. Vor allem in den Pausen und in den Zwischenstunden sind die Fensterplätze rundum das Gehege begehrt.

Ein artgerechter und tierfreundlicher Umgang mit den Tieren ist den beiden verantwortlichen Lehrkräften Martina Forestieri und Florian Schwering wichtig. „Schildkröten sind sehr beruhigende Tiere und helfen zum Runterkommen“, sagte Forestieri. Aber sie sind keine Streicheltiere, weshalb die Kinder auch nicht unbeaufsichtigt in das Gehege dürfen. Und auch das Hochheben der Tiere ist normalerweise nicht erlaubt. Nur für das Foto wurde eine kleine Ausnahme gemacht.

Aus Kühlenthal nach Meitingen

Die Idee, Schildkröten an der Schule zu halten, war anfangs nur eine „verrückte Spinnerei“, erinnerte sich Schwering. Die ersten fünf Schildkröten kaufte die Schule von einem Züchter aus Kühlenthal; die zwei jüngeren Schildkröten kommen von einer Auffangstation aus Augsburg.

Da Schildkröten unter Artenschutz stehen, mussten sie im Landratsamt gemeldet werden. Die beiden Kollegen halten auch privat Schildkröten und haben dadurch schon Erfahrung mit den friedlichen Tierchen. Für den Winterschlaf nehmen sie die Tiere mit nach Hause. Spätestens nach den Osterferien sind die Vierbeiner aber wieder an der Schule.

Dieses Schuljahr übernimmt die Übergangsklasse der Mittelschule die Patenschaft für die Schultiere. Die Übergangsklasse ist eine besondere Schulklasse, da dort 18 Schüler aus elf Ländern zusammen lernen. Gemeinsam haben die Jugendlichen im Alter von 10 bis 16 Jahren, dass Deutsch nicht ihre Muttersprache ist. Bei dem Unterricht in der Übergangsklasse komme es vor allem auf das Deutschlernen an, sagte Schwering. Im Laufe des Vormittags finde sich immer eine kleine Gruppe an Schülern, die sich zum Füttern der Tiere und Saubermachen des Geheges bereit erklären würden, sagten die beiden Lehrer.

In den Ferien hingegen übernehmen Forestieri und Schwering abwechselnd den Schildkrötendienst. Rucola und Wassermelone gehören zu den Leibspeisen der Meitinger Kriechtiere. Aber auch Bioabfälle aus der Schulküche oder auf dem Schulweg gesammeltes Futter landet bei den Schildkröten in den Napf. Pflichtbewusst und vernünftig nehmen sich die Kinder der Tieren an, lobten die beiden Lehrkräfte die jungen Tierpaten. Und ganz nebenbei lernen die Jugendlichen mit der Haltung der Schildkröten Verantwortung zu übernehmen.

Meitinger Schulhof umgestaltet

Der kleine Innenhof in dem Schulgebäude war verwildert, ehe sich die Mittelschüler gemeinsam mit den Lehrern und Eltern in ihrer Freizeit an die Umgestaltung machten. Mit viel Einsatz verwandelte die Schulgemeinschaft den ungenutzten Innenhof in ein freizügiges Terrarium. Um den Schildkröten ein möglichst abwechslungsreichen Lebensraum zu bieten, finden sich in dem Gehege verschiedene Bodenarten. Neben Rindenmulch ist auch ein kleiner Abschnitt mit Sand ausgelegt. Und auch eine kleine Steinhöhle als Unterschlupf ist in dem Tiergehege.

Dass die Schildkröten auch noch durch das Atrium krabbeln werden, wenn die Schüler der Übergangsklasse schon längst ihren Abschluss haben werden, gefällt Schwerin an dem Projekt besonders. „Das ist ein Ewigkeitsprojekt für Generationen“, sagte der Lehrer. Denn die wechselwarmen Tiere können bis zu 100 Jahre alt werden. Die Schüler kommen und die Schildkröten bleiben. Und auch die stellvertretende Schulleiterin Rosmarie Gumpp ist von den kleinen Bewohnern an ihrer Schule begeistert. „Nach einem langen Schultag werfe ich gerne einen Blick ins Gehege, um für einen kurzen Moment abzuschalten.“

