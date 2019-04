17.04.2019

Schüler können sich für Umwelt abstrampeln

Ende Mai starten weiterführende Schulen im Landkreis Augsburg die Aktion „Schulradeln“ – ein bayerisches Pilotprojekt.

Hunderte Schüler haben in der Region bei den „Fridays for Future“ für mehr Umweltschutz demonstriert. Ende Mai können sie sich für dieses Ziel auch noch richtig abstrampeln – zumindest im Augsburger Land.

Ab aufs Rad: Dieses Ziel verfolgt eine Kampagne des Landkreises nach den Osterferien. Zielgruppe sind Schüler und Lehrer aller weiterführenden Schulen im Augsburger Land, also auch der Meitinger Realschule, die ein großes Einzugsgebiet im nördlichen Landkreis Augsburg hat. Die Pilotaktion „Schulradeln in Bayern“ wird 2019 erstmals im Freistaat Bayern durchgeführt. In diesem Jahr können sich ausschließlich Schüler, Eltern und Lehrkräfte an weiterführenden Schulen in den Pilotkommunen – die Landkreise Augsburg und Fürth sowie die Städte Erlangen, Lindau, München und Wolfratshausen – an der Aktion beteiligen.

Möglichst viele Kilometer radeln

Bei der Aktion Schulradeln werden die fahrradaktivsten Teams und Schulen in den beteiligten Pilotkommunen gesucht. Gemeinsam sollen im Aktionszeitraum möglichst viele Kilometer erradelt werden. Der Wettbewerb findet zeitgleich zum Stadtradeln statt, bei dem Städte und Gemeinden in einem bundesweiten Wettbewerb die fleißigsten Radler ermitteln. Im Landkreis ist dies vom 20. Mai bis 9. Juni der Fall. Landrat Martin Sailer begründet die Aktion so: „Wir wollen als Landkreis insbesondere die junge Generation mit den vielfältigen Mobilitätsthemen der heutigen Zeit in Verbindung bringen. Sie werden unsere Zukunft prägend mitgestalten und zeigen bereits heute durch die Fridays-for-Future-Bewegungen ein breites Interesse an dieser Mitgestaltung. Aus diesem Grund haben wir uns für eine Teilnahme an dem Pilotprojekt starkgemacht.“ Mareike Hartung, Mobilitätsmanagerin des Landkreises Augsburg, ergänzt: „Die ersten Rückmeldungen der Schulen lassen auf eine breite Beteiligung hoffen.“

Klagen über Eltern-Taxis

Dass auch zahlreiche Schulen im Landkreis Verkehrsprobleme haben, ist bekannt. Zahlreich sind die Klagen über sogenannte Eltern-Taxis, mit denen der Nachwuchs per Auto zum Unterricht kutschiert wird. Im Neusässer Schulzentrum, wo sich berufliche Schulen, eine Realschule und ein Gymnasium drängen, ist die grassierende Parkplatznot seit Jahren ein Thema. In Gersthofen soll das neue Paul-Klee-Gymnasium, das ab 2021 auf dem Festplatz hochgezogen wird, gleich eine Tiefgarage erhalten.

Mit seiner ganzheitlichen Radverkehrsförderung im Rahmen des Radverkehrsprogramms Bayern 2025 will der Freistaat den Radverkehrsanteil in Bayern kontinuierlich erhöhen. Durch die Aktion Schulradeln kann bereits in jungen Jahren die Grundlage für das spätere Mobilitätsverhalten und für eine umweltfreundliche Nahmobilität gelegt werden, so die Hoffnung. (AL, cf)

