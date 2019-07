vor 23 Min.

Schüler lassen die Puppen tanzen

Seit 45 Jahren erfreut die Parkschule mit einer Inszenierung. Heuer stehen Petterson und Findus auf dem Spielplan

Von Ingrid Strohmayr

Zum Schuljahrsende gibt es seit Jahrzehnten ein besonderes Highlight an der Parkschule Stadtbergen. „Vorhang auf!“ heißt es auf der kleinen Marionetten-Bühne in der Schule. Die Schüler der Arbeitsgemeinschaft Marionettentheater präsentieren mit ihren Lehrkräften Edeltraud Endres, Marion Kalo und Sabine Schleicher ihre Neuinszenierung „Petterson und Findus: Eine Geburtstagstorte für die Katze“ nach dem bekannten und beliebten Kinderbuch von Sven Nordqvist.

„Alles selbst gemacht. Wir fangen ja immer schon zu Beginn des Schuljahrs an, einmal die Woche am Nachmittag“, lacht Edeltraud Endres, die mit den 15 Schülern aus den vierten bis sechsten Klassen die Köpfe, Füße und Hände der „Stars an Fäden“ aus Plastiform in Kunst bastelte. Fachlehrerin Marion Kalo war mit ihren Schülern für das hübsche Bühnenbild und die Spielkreuze verantwortlich, während Sabine Schleicher sich den Kostümen und der entsprechenden, professionellen Untermalung mit Vogelgezwitscher, Türknarren, Laufgeräuschen und der klassischen Filmmusik widmete. „Wir Lehrer suchen das Stück aus, das dann mit den Kindern umgesetzt wird. So kommen die Fächer Deutsch, Werken, Musik, Kunsterziehung und auch Sport bestens ins Spiel“, berichtet Edeltraud Endres, eine „Institution“ in Sachen Marionettentheater. „Heuer haben wir auch alle Texte selbst gesprochen, die Schüler waren zudem für Licht und Ton verantwortlich“, fügt Sabine Schleicher hinzu.

Zur Freude von Rektor Jürgen Brendel legten die Schüler eine glänzende Premiere hin, die auch von Zweitem Bürgermeister Michael Smischek mit Tochter Pia, den ehemaligen Schulleitern Karin Fink und Fritz Wagner, wie Schulrat Alexander Graßer besucht wurde. Mit donnerndem Applaus und einer süßen Überraschung wurden die Schulkinder belohnt. Zudem waren alle Premierengäste eingeladen, einmal einen „Backstage“- Blick hinter die Kulissen und vor allem auf die „Stars an Fäden“ zu werfen.

Wer das bis ins Detail liebevoll inszenierte 30-minütige Stück noch sehen möchte, hat die Gelegenheit bei der öffentlichen Vorstellung am Mittwoch, 17. Juli, um 18 Uhr in der Parkschule.

