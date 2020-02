12:24 Uhr

Schüler radelt an seinem Geburtstag im Sturm zur Schule

Kaum eine Nachricht verbreitet sich wohl unter Schülern so schnell, wie ein Schulausfall. Doch nicht immer kommt die Botschaft an.

Die meisten Familien stellen sich auf das Sturmtief Sabine ein. Dass die Entscheidung des Landratsamt erst am Sonntagabend fiel, hat zwei Gründe.

Von Jana Tallevi

Kaum eine Nachricht verbreitet sich wohl unter Schülern so schnell, wie ein Schulausfall. An der Grund- und Mittelschule am Eichenwald in Neusäß ist am Montagmorgen kein einziger Schüler angekommen, teilt die Schulleitung mit. Ähnlich sah es am Schulzentrum ein paar hundert Meter weiter aus. Ein einziger Schüler sei am Morgen an die Schule geradelt gekommen, „und der hatte auch noch Geburtstag“ berichtet der stellvertretende Schulleiter Andreas Thomik.

Freilich, die Betreuung auch von mehr Schulkindern wäre an der Schule sichergestellt gewesen, so Thomik weiter. Tatsächlich waren am Montag an der Realschule aber außer wenigen Lehrkräften nur die Mitarbeiter der Verwaltung und der Schulleitung zu finden.

Ein Gastschüler hatte nichts vom Ausfall mitbekommen

Ganz ähnlich die Situation am benachbarten Justus-von-Liebig-Gymnasium: Auch hier kam nur ein einziger Schüler. „Ein Gastschüler aus dem Ausland, dessen Gastfamilie den Schulausfall nicht mitbekommen hatte“, sagt Schulleiter Stefan Düll. Da der Schüler das entsprechende Alter hat, konnte er wieder nach Hause geschickt werden. Ähnlich sah die Lage im gesamten Landkreis aus: Das Landratsamt wusste von nicht einmal einer Handvoll Kinder, die tatsächlich an ihre Schulen gekommen waren. Am Sonntagabend hatte das Landratsamt erst nach 18 Uhr bekannt gegeben, dass auch Landkreis der Unterricht ausfallen würde – viel später als die umliegenden Landkreise und die Stadt Augsburg.

Pressesprecherin Kerstin Zoch nennt dafür zwei Gründe: „Zunächst hatte unser Schulamtsleiter Thomas Adleff darauf gehofft, dass die Regierung von Schwaben eine übergeordnete Regelung für Gesamt-Schwaben trifft, damit es nicht zu Verwirrungen kommt“, berichtet sie. Die hatte es aber nicht gegeben. Als einer der ersten Landkreise hatte sich bereits am Nachmittag Neu-Ulm dazu entschlossen, den Unterricht abzusagen, die anderen folgten. Und dann sei es noch zu einer technischen Verzögerung der Übermittlung der Nachricht gekommen, vermutet Zoch.

Verständnis für die Entscheidung des Landratsamts

Auch wenn sich Montagfrüh in der Stunde vor dem üblichen Unterrichtsbeginn die Situation nicht ganz so dramatisch dargestellt hat, wie hatte befürchtet werden können, hat Düll Verständnis für die Entscheidung des Landratsamts: „Es geht auch um die Entlastung des Verkehrs an einem kritischen Tag“, sagt er. Da mache es sich bemerkbar, wenn tausende Schüler in und um Augsburg sich gar nicht erst auf den Weg machten.

Auch Lehrkräfte mussten nicht an die Schulen kommen – soweit die Notbetreuung sichergestellt war. Das bedeute aber nicht, dass sie frei hatten, verdeutlicht der Leiter des Gymnasiums in Neusäß. „Jeder Lehrer hat einen Arbeitsplatz zu Hause. Die werden heute sicher Schulaufgaben korrigieren oder den Unterricht vorbereiten“, ist er überzeugt.

