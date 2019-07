vor 24 Min.

Schüler sammeln 300 Kilogramm Müll

Zweimal geht’s dafür auf eine Kiesbank im Lech bei Gersthofen

Umweltschutz wirklich ernst genommen und selbst die Initiative ergriffen: Zwei Klassen der Anna-Pröll-Mittelschule in Gersthofen beteiligten sich an der Mic-Bin-Studie des Landesamts für Umwelt (Mikroplastik in Binnengewässern).

Die Schüler einer 7. Klasse und der „Vor1“ informierten sich im Unterricht intensiv über die Thematik „Plastik“: Plastiksorten, Herstellung, Recycling, Umweltschäden bei der Förderung des Erdöls und die Umweltschäden, die Plastikmüll erzeugt.

Dabei stieß eine Gruppe auch auf das besondere Problem von Zigarettenkippen, die viele verschiedene Gifte und zudem Mikroplastik im Filter enthalten. Durch den Kontakt zu Katharina Wörle vom Landesamt für Umweltschutz wurde die Beteiligung an zwei Sammelterminen auf einer Kiesbank im Lech in Gersthofen vereinbart. Beim ersten Termin sammelten die zwei Klassen mehr als 50 Kilogramm Müll. Am zweiten Termin beteiligten sich zwei weitere Klassen. Auf derselben Kiesbank wie bei der ersten Sammlung, aber nun nach dem Hochwasser, fanden die Schüler über 180 Kilogramm Müll und zudem über 300 Zigarettenkippen. Auf einer anderen Kiesbank sammelten zwei fünfte Klassen 120 Kilogramm Müll in nur zwei Stunden.

Einige Zitate der Schüler: Neroz betonte: „Wir haben gelernt, dass wir ein wichtiger Teil der Umwelt sind und für ihren Schutz bei uns selbst anfangen sollen.“ Noémi wiederum war „überrascht, wie viel Müll auf dem Boden oder unter den Steinen liegt“. Semih freute sich: „Wir konnten wirklich der Umwelt helfen und auch den Tieren im Wasser.“

Und Adriana fügte hinzu: „Ich finde es gut, wie sehr sich unsere Schule für Umwelt und Wissenschaft engagiert.“ (AL)

Themen Folgen