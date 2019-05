vor 57 Min.

Schüler schildern ihre Probleme

Sprechstunde bei Landrat Sailer

Zweimal im Jahr nimmt sich Landrat Martin Sailer Zeit für eine Kinder- und Jugendsprechstunde. Beim jüngsten Termin gab es vor allem ein Thema: den Natur- und Umweltschutz.

Zwei Grundschülerinnen präsentierten eindrucksvoll selbst recherchierte Fotos von Plastikmüll in den Meeren und zeigten in einem kleinen Experiment, welche Gefahr Plastik für die Meeresbewohner darstellt. Die Mädchen wollten auch wissen, was das Landratsamt konkret zum Umweltschutz und zur Reduzierung von Plastikmüll beitragt. Sailer betonte, dass, wo immer es möglich sei, umweltverträgliche Alternativen eingesetzt werden. „Zum Beispiel befinden sich auf allen Gebäuden, die dem Landkreis gehören, Photovoltaikanlagen.“

Eine Gruppe aus Meitingen berichtete vom Besuch bei Kultusminister Michael Piazolo. Dass sich Kinder auch Gedanken um den Straßenverkehr machen, bewiesen zwei Sieben- und Achtjährige. Sie bemerken schon länger, dass es in ihrer Gemeinde gefährliche Stellen gibt, an denen Kinder die Straße überqueren müssen, um in die Schule zu kommen. Die Mädchen wünschen sich mehr Zebrastreifen.

Weitere Themen, über die die insgesamt 17 Besucher im Alter zwischen sieben und 22 Jahren mit dem Landrat sprachen, waren beispielsweise die Digitalisierung der Schulen, der öffentliche Nahverkehr, die Gestaltung eines Spielplatzes sowie verschiedene Ideen und Anregungen zu Veranstaltungen und Projekten für Kinder und Jugendliche im Landkreis. (AL)

