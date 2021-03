15:57 Uhr

Schüler werden am Bahnhof in Diedorf Zeugen eines Unglücks

Schüler mussten am Bahnhof in Diedorf mit ansehen, wie ein Mann von einem Zug erfasst wurde.

Nach einem Todesfall am Bahnhof bietet die Schule Eltern und Kindern bei Bedarf Hilfe. Es kann Tage dauern, bis das Erlebte verarbeitet ist.

Einen schweren Unfall hat es am Mittwoch am Bahnhof in Diedorf gegeben. Dabei wurde ein Mann von einem durchfahrenden ICE erfasst, er starb noch an der Unfallstelle. Die Polizei geht von einem Suizid aus. Zeugen des Unglücks wurden auch etliche Schüler unter anderem des Schmuttertal-Gymnasiums. Noch am gleichen Tag wandte sich die Schulleitung an die Eltern der Kinder.

Nach Auskunft der Polizei waren etwa 25 Schüler vor Ort, als der Mann gegen 13.10 Uhr von dem Zug erfasst wurde. Lehrkräfte, Schulpsychologin, Notfallseelsorger und Polizei waren sofort an der Unglücksstelle, um die Betroffenen und Augenzeugen bei der Aufarbeitung des Geschehens zu unterstützen. Schulleiter Günter Manhardt verschickte nur wenig später einen Rundbrief an die Eltern und Erziehungsberechtigten und bot bei Bedarf Hilfe an.

Unglück in Diedorf: Schule bietet bei Bedarf Unterstützung an

"Wir als Schule werden in den nächsten Tagen Gesprächsangebote bereithalten, um die Kinder in der Gemeinschaft aufzufangen", schreibt Manhardt. Gegenüber unserer Redaktion lobte der Direktor die Zusammenarbeit mit dem Kriseninterventionsteam und den anderen Einsatzkräften. Auch am Donnerstag würden Schüler in der Schule von Spezialisten betreut, für Lehrkräfte gab es bereits am Mittwochabend eine Online-Schulung. (thia)

Kreisen Ihre Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprechen Sie darüber! Es gibt eine Vielzahl von Hilfsangeboten - per Telefon, Chat, E-Mail oder im persönlichen Gespräch, auch anonym. Hier finden Sie eine Übersicht.

