Schüler werden zu Klima-Helden

Dinkelscherber Montessori-Schüler packen für die Umwelt an

Warum immer Fridays for future? Ein Dienstag ist auch geeignet, um sich für den Klimaschutz zu engagieren. Das dachten sich die rund 100 Schüler der Klassen 1 bis 6 der Dinkelscherber Montessori-Schule und räumten auf dem Ferrum-Gelände auf.

Müll vermeiden, Müll richtig entsorgen, vermeintlichen „Müll“ infrage stellen und wiederverwerten, was noch verwendbar ist. Dabei entstanden neue Erkenntnisse und kreative Kunstwerke. Erkenntnis eins traf Jana, Sina, Chiara und ihre Gruppe: Viel Müll sammelten sie in Säcken und Eimern rund um den Bahnhof: „Wir haben drei Säcke Plastikmüll und richtig viele Glasscherben gefunden, aber auch Elektro-Sachen, Baumaterial und sogar einen Fahrradsattel.“ Außer all das richtig zu entsorgen, wollten die Kinder auch dafür sorgen, dass es künftig sauberer bleibt. Deshalb machten sie einen Bahnbeamten auf das Thema aufmerksam und überlegten, wie sie auf frischer Tat ertappte Müllsünder ansprechen könnten. Am besten ist es aber, wenn schon gar kein Verpackungsmüll entsteht: Lehrerin Lise Göpfert stellte daher mit ihrer Gruppe Duschgel und Zahnpasta selbst her – aus Zutaten wie Heilerde, Birkenzucker, Natron und ätherischen Ölen - mikroplastikfrei und in wiederauffüllbaren Gläsern.

Viele schöne, kreative Produkte waren als Ergebnis des Klimaschutz-Projekttages in einer kleinen Ausstellung an der Montessori-Schule zu sehen. (AL)

