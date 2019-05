00:32 Uhr

Schüler wollen Naturschutz fördern

Zwölftklässler bauen Bienenstand als Seminararbeit

Mit ihren Seminararbeiten haben die Zwölftklässler des Staatlichen Beruflichen Schulzentrums in Neusäß einen wichtigen Beitrag zum Naturschutz geleistet. Neben einem Bienenstand samt Infotafel bauten die Schüler einen Fledermauskasten als Modell und entwarfen ein passendes Kreuzworträtsel.

Doch das waren nicht die einzigen Projekte, die einige Schüler im Umweltzentrum Schmuttertal nun vorstellten. Sie hatten auch ein Modell für ein Angelspiel, mehrere Biberschautafeln, einen Wasserbeprobungskoffer und Arbeitsblätter zum Leben des Turmfalken erstellt.

Denn alle Schüler, die zusätzlich zum Fachabitur in der dreizehnten Klasse das Abitur erwerben möchten, müssen in der Berufsoberschule des Staatlichen Beruflichen Schulzentrums in Neusäß ab der zwölften Klasse eine Seminararbeit fertigen. Die zuständigen Fachlehrer Josef Diepold, Corinna König und Nadja Walz hatten vorgeschlagen, das Umweltzentrum Schmuttertal als Lern- und Experimentierfeld zu nutzen.

Dort haben nun einige Schüler ihre vielseitigen Seminararbeiten vorgestellt. Als Träger des Umweltzentrums nahm die Marktgemeinde Diedorf die Lehrmaterialien in Empfang. Bürgermeister Peter Högg und Landtagsabgeordneter Fabian Mehring überzeugten sich selbst von den Leistungen der Schüler. Sie waren sich einig: „Wenn sich die Jugend für Umwelt und Natur einsetzt, ist das immer etwas Besonderes.“ Die Verantwortlichen des Umweltzentrums freuten sich über die Lehrmaterialien, die sie bei Schulklassenprogrammen künftig einsetzen können. Die verantwortlichen Lehrer sprachen mit der Zentrumsleitung bereits über eine Fortsetzung der Zusammenarbeit. (AL)

