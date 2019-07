00:31 Uhr

Schüler zeigen märchenhaftes Musical

In Thierhaupten wird Dornröschen zweimal wachgeküsst

Diese Aufführungen waren ein Highlight an Thierhauptener Grundschule. Über 60 Kinder waren auf und neben der Bühne zu- gange, als es hieß: „Dornröschen – neu erzählt“. Ein Jahr lang wurde geprobt, gesungen, Theater gespielt und Texte auswendig gelernt. Klassenübergreifend übten die jungen Schauspieler und Sänger seit gut einem halben Jahr, und was sie schließlich unter der Leitung von Konrektorin Margit Ludl auf die Beine stellten, konnte sich sehen lassen.

Die erzählende Märchenoma beschloss in dem Theaterstück, dass ein modernes Dornröschen in der heutigen Zeit nicht mehr jeden erstbesten Prinz heiraten müsse. So kam es, dass die Hauptfigur Dornröschen, gespielt von Pia Scheel, den sie wachküssenden Prinz (Luca Rohm) als Bräutigam ablehnte und in der Folge viele Anwärter aus verschiedenen Märchen vorstellig wurden. Kritisch beäugten die Königseltern nicht nur die sieben Zwerge, sondern auch den Froschkönig und das Rumpelstilzchen, die jeweils vom Diener Ben Brauburger angekündigt wurden. Zwei kleine Mäuse gaben die entscheidenden Tipps, damit alle Anwärter in ihre richtigen Märchen zurückfanden. Die Entscheidung für Hans im Glück (Johanna Draxler) fiel ganz am Schluss, nachdem auch noch die Hexe und Rapunzel ihr Veto für die Änderung der Geschichte eingelegt hatten.

In dem Stück gab es diverse Tänze und vom Chor gesungenen Lieder. Die rund 300 Gäste applaudierten begeistert und waren beeindruckt von den Leistungen der Kinder. Rektor Uwe Seifferer bedankte sich bei allen Akteuren und Helfern und den Lehrerinnen Heidi Zimmermann (Bühnenbild), Barbara Becker-Thomassek (Regie) und Ariane Matijevic (Technik). (AL)

