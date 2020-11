vor 32 Min.

Schützen bestätigen Vorstand von Alpenrose Emersacker

Die Schützen aus Emersacker sind vor der Corona-Krise mit einem blauen Auge davongekommen und haben den Gauball ausgerichtet. Das brachte wichtige Einnahmen.

Von Simone Kuchenbaur

Gerade noch rechtzeitig vor dem erneuten Lockdown fand die Generalversammlung des Schützenvereins Alpenrose Emersacker statt. Vorsitzender Frank Kuchenbaur und sein Stellvertreter Markus Lauter wurden dabei im Amt bestätigt. Ebenso Bernd Kuchenbaur als Kassierer und Florian Spengler als Schriftführer. Zum Sportleiter wurde Mathias Bauer neu gewählt. Die Damen werden vertreten durch Gerda Gebele, Jugendleiterin ist Stefanie Fech. Beisitzer im Vorstand sind Sebastian Spengler, Martin Kuchenbaur, Stefan Bauer und Peter Lauter. Die jugendlichen Vereinsmitglieder wählten Lukas Bigelmaier als Jugendsprecher. Die Kasse wird durch Stefan Kemmerling und Alexander Krauß geprüft.

Bevor das Coronavirus im Frühjahr alles lahmlegte, richtete der Verein wieder den Gauball in Wertingen aus. Zu verdanken war dies dem Titel des Gaukönigs, den Bernd Kuchenbaur mit einem Teiler von 3,2 errang. 750 Gäste konnten in der Stadthalle unbeschwert feiern. 500 Euro konnten bei der Veranstaltung an die DKMS gespendet werden. Kuchenbaur erklärte, es sei ein großes Glück gewesen, dass der Ball Ende Januar noch stattfinden konnte und der Verein mit den Einnahmen gut durch das Jahr komme.

Schützen in Emersacker mit mehr als 200 Mitgliedern

Zu Jahresbeginn hatte der Verein 237 Mitglieder – 97 davon sind aktive Schützen, hiervon wiederum sind 42 Jugendliche bis 27 Jahre.

Großen Dank zollte Kuchenbaur den Jugendleitern Erwin Kuchenbaur und Stefanie Fech sowie deren Schützlingen und ihrem Trainingsfleiß. Die Nachwuchstruppe war in ihren Trainingsmöglichkeiten in diesem Jahr zwar sehr eingeschränkt, dennoch glaubt der Vorsitzende, auch weiterhin eine gute Nachwuchsmannschaft zu haben. Frank Kuchenbaur gab bekannt, dass der Schützen- und Jugendkönig noch ausgeschossen werden sollen, sofern die aktuellen Beschränkungen dies zulassen. Weihnachtsfeier und Diaabend werden aber definitiv nicht stattfinden. Ebenso ist die zweitägige Skifahrt im Januar bereits abgesagt.

Ehrungen für langjährige Vereinszugehörigkeit bei Schützen in Emersacker

25 Jahre bei den Schützen sind Barbara Kraus, Markus Lauter, Peter Lauter, Leo Kuchenbaur, Marco Nowak und Stefan Karner. 40 Jahre Treue halten dem Verein Andrea Reiter, Margaretha Schmuttermair, Bernhard Knobel, Wilhelm Fischer, Ria Röttenbacher, Anton Röttenbacher. 60 Jahre dabei sind Roswitha Felber und Heinz Drommershausen.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen