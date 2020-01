03.01.2020

Schützenkönige gekürt

In der Jugend sichern sich in Langenreichen Sophie Feige und Laura Deisenhofer die Königstitel

Unter großem Mitglieder- und Besucherzuspruch fand im Langenreichener Schützenheim die traditionelle Jahresabschlussfeier, verbunden mit dem alljährlichen Weihnachtsschießen des Schützenvereins Gemütlichkeit Langenreichen, statt. „Wir können auch heuer auf ein erfolgreiches sportliches sowie geselliges Vereinsjahr zurückblicken“, sagte Vorsitzender Georg Deisenhofer. In den einzelnen sportlichen Disziplinen freuten sich folgende Schützen, die in verschiedenen Gruppierungen an den Start gingen, über ihre Erfolge. Ergebnisse Schützen: 1. Platz: Michaela Rechner (98 Ringe). 2. Platz: Georg Deisenhofer (9,0-Teiler), 3. Platz Stefan Hirn: 97 Ringe. Ergebnisse Schützen (aufgelegt): 1. Platz: Ulrich Stegmiller (100 Ringe), 2. Platz: Petra Neuner (3,6-Teiler), 3. Platz: Norbert Stegmiller (100 Ringe). Ergebnisse Jugend: 1. Platz: Manuel Oettle (90 Ringe), 2. Platz: Sophie Feige (17,0- Teiler), 3. Platz: Niklas Perkl (90 Ringe).

Mit großer Spannung wurde die Proklamation der neuen Schützenkönige erwartet. Im Jugendbereich sicherte sich Sophie Feige mit einem 17,0-Teiler den Titel. Auf Rang zwei kam Laura Deisenhofer mit einem 60,2-Teiler und wurde dafür auch mit dem Titel „Wurstkönigin“ bedacht. Mit einem 3,1-Teiler gelang Ulrich Stegmiller im Seniorenbereich der goldene Schuss auf den Königsthron. Zum Vizekönig gekrönt und damit ebenfalls zu einer Seniorenwurstkönigin ernannt wurde Petra Neuner, die einen 3,6-Teiler vorweisen konnte. Den Gedächtnis- und Wanderpokal sicherte sich mit einem 12,8-Teiler Norbert Stegmiller. Auf Platz zwei folgte Michaela Rechner, die einen 13,9-Teiler erzielte. Die meisten Serien, insgesamt 18 an der Zahl, konnten Georg Deisenhofer sowie Norbert Stegmiller, gefolgt von Xaver Perkl (16 Serien) vorweisen. (peh)