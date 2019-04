vor 21 Min.

Schützenverein wieder komplett

Die Schützen in Neumünster ziehen Bilanz und wählen neu

Bei der Mitgliederversammlung des Schützenvereins Jägerblut Neumünster berichtete der Zweite Vorsitzende Matthias Klaus über ein umfangreiches Jahresprogramm. Nach der Neuwahl durch Wahlleiter Bürgermeister Bernhard Walter wurde der Vorstand wieder komplett.

In seinem Rückblick berichtete der Vorsitzende über die Fischgrillaktion am Karfreitag, das gemeinsame Kraut- und Schlachtfest sowie die Teilnahme bei anderen Vereinsfesten und das Mitfeiern bei sechs runden Geburtstagen der Mitglieder. Dankesworte richtete er an alle, die das ganze Jahr über bereit sind, die Vereinsarbeiten zu erledigen, und ihn unterstützen, wobei er besonders die Aktiven, die Vereinswirte und den Vorstand mit einschloss.

Sportleiter Thomas Niederhofer informierte bei der Mitgliederversammlung die Anwesenden über die Platzierungen und kommende Schießtermine.

Bürgermeister Bernhard Walter belobigte den Verein für die Sport- und Finanzberichte sowie für die Neuwahl des Vorstands. Der Vorsitzende des Fördervereins Erich Pux bedankte sich bei den Schützen, dass sie bereit sind, beim gemeinsamen Dorffest mitzumachen, und ihr Heim zur Verfügung stellen. Er erinnerte an das Dorffest am Sonntag, 21. Juli. (fmi)

Themen Folgen