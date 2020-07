vor 7 Min.

Schulabschluss trotz Corona: Elisa Oettle war die Beste im Landkreis

Plus Warum es in an der Mittelschule in Meitingen zum Schulabschluss gleich drei Feiern im Schichtbetrieb und außerdem eine ganz besondere Note gab.

Von Rosmarie Gumpp

Drei Entlassfeiern waren in Zeiten von Corona nötig, um die Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Klassen an der Mittelschule in Meitingen in diesem besonderen Schuljahr zu verabschieden. In der mit Luftballons und Blumen geschmückten Turnhalle saßen festlich gekleidete Absolventen mit ihren stolzen Eltern und Lehrkräften sozusagen im Schichtbetrieb.

Rektor Peter Reithmeir verwies in seiner Rede auf den chinesischen Philosophen Lao-Tse, der im 6. Jahrhundert vor Christus sagte: „Wenn ich loslasse, was ich bin, werde ich, was ich sein könnte. Wenn ich loslasse, was ich habe, bekomme ich, was ich brauche.“

Meitingens Rektor verweist auf Veränderungen im Leben

Diese Weisheit beinhalte den Gedanken, dass das menschliche Leben immer mit Veränderungen verbunden ist. Diese können schmerzlich sein, beispielsweise die Isolation in der Corona-Zeit oder der viel zu frühe Tod eines Mitschülers und seines Freundes vor einigen Wochen. „Veränderungen“, so Rektor Peter Reithmeir, „können aber auch bereichernd, spannend und schön sein“.

Bürgermeister Michael Higl sprach in seiner Funktion als Schulverbandsvorsitzender in jeder der Entlassfeiern ein Grußwort. Er erinnerte an die Werte der Freundschaft und Kameradschaft, die in den vielen gemeinsamen Jahren entstanden sind. Für den Elternbeirat sprachen abwechslungsweise die Vorsitzende Martina Stuhler und Andreas Remmele. „Genießt das, was vor euch liegt, und freut euch des Lebens“, so Andreas Remmele. Da kein gemeinsamer Gottesdienst gefeiert werden konnte, wandten sich der katholische Pfarrer Gerhard Krammer und seine beiden evangelischen Kollegen Pfarrer Stefan Pickart und Diakon Dieter Frembs in einer Videobotschaft an die Betroffenen.

Schülersprecherin zitiert Astrid Lindgren

Schülersprecherin Anna-Maria Balliet kam ihrer Aufgabe in allen drei Schulentlassfeiern gekonnt nach. Die engagierte Vertreterin der Schülerschaft dankte den Lehrkräften und endete mit einem Zitat, das Astrid Lindgren zugeschrieben wird: „Lass dich nicht unterkriegen, sei frech, wild und wunderbar.“ Konrektor Andreas Tepper berichtete stolz, dass in diesem Jahr über 80 Prozent der teilnehmenden Schüler den „Quali“ bestanden haben, eine Erfolgsquote, die weit über dem bayerischen Landesdurchschnitt liegt. Alle Schülerinnen und Schüler sowohl der Praxisklassen als auch der M-Klassen schafften erfolgreich ihren Abschluss.

Die Ehrung der Klassenbesten nahmen Bürgermeister und Schulverbandsvorsitzender Michael Higl und Rektor Peter Reithmeir vor. Eine besondere Ehrung durfte Schulleiter Peter Reithmeir im Namen des Landrates Martin Sailer an Elisa Oettle aus der Klasse 10aM überreichen. Sie schaffte die Traumnote 1,00 in ihrem Mittlere-Reife-Zeugnis und ist auch im Landkreis Augsburg die diesjährige beste Absolventin.

Die besten Prüfungsteilnehmer der Mittelschule in Meitingen

Die besten Prüfungsteilnehmer im Schuljahr 2019/20 waren: Robert Jaszensky (9a), Katharina Schäffler (9b), Katja Simunec (9c), Eric Geese (9dM), Henry Scherbauer (9P), Elisa Oettle (10aM) und Klaus Gulden (10bM).

Rektor Peter Reithmeir und sein Stellvertreter Andreas Tepper verabschiedeten in einer kleinen Feierstunde Lehrer Heinrich Weigert und Förderlehrerin Viktoria Lehenberger in den Ruhestand. Heinrich Weigert führte seit Bestehen die M-Klassen und erzielte stets hervorragende Leistungen mit seinen Schülern, Dora Lehenberger wirkte seit vielen Jahren als engagierte Förderlehrerin an der Mittelschule Meitingen. Die Religionspädagogin Sabine Eltschkner arbeitet zukünftig „nur“ noch in der Pfarrei St. Elisabeth in Augsburg, ihre Tätigkeit als Religionslehrerin an der Mittelschule Meitingen beendete sie mit diesem Schuljahr.

