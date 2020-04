vor 20 Min.

Schulanbau in Nordendorf liegt im Zeitplan

Plus Der Nordendorfer Rat debattiert über die Farbe der Schulfassade. Außerdem wird die Erweiterung des Edeka-Marktes beim nördlichen Kreisverkehr ermöglicht.

Von Josef Nittbaur

Kurz vor dem Ende der laufenden Amtsperiode traf sich der Nordendorfer Gemeinderat nach siebenwöchiger Pause wieder zu einer Sitzung. Laut Bürgermeister Elmar Schöniger wird das Gremium am Montag letztmals zusammentreten, bevor er am 30. April die Amtsgeschäfte an seinen Nachfolger Tobias Kunz übergibt.

Um dem Abstandsgebot Rechnung tragen zu können, fand die Sitzung im Bürgersaal statt, wo jedem Gemeinderat ein eigener Tisch zur Verfügung stand. Nordendorfer Räte besichtigen Neubau an der Schule Da in Kürze der Anbau von Schule und Kindertagesstätte den Außenanstrich erhalten soll, nutzten die Gemeinderäte die Gelegenheit, um vor der Sitzung einen Blick in das neue Gebäude zu werfen und sich Gedanken zur Farbwahl zu machen. Nach Aussage von Bürgermeister Schöniger sind die Arbeiten im Zeitplan, sodass der Anbau mit Beginn des neuen Schuljahrs wohl zur Verfügung stehen wird. Bei der Farbgestaltung der Außenfassade gingen erwartungsgemäß die Meinungen im Gremium auseinander. Einig war man sich, dass gegenüber den Bestandsgebäuden (Schule gelb, rot, grau) und Kindertagesstätte (im Wesentlichen weiß) keine zusätzlichen Farben ins Spiel kommen sollten. Nachdem in Einzelabstimmungen noch verschiedene Farben für die einzelnen Fassaden ermittelt worden waren, verständigte man sich darauf, den neuen Baukörper insgesamt gelb zu halten. Ausgenommen sind der neue Zugang auf der Ostseite und der Personalraum. Sie werden farblich an die Kindertagesstätte angepasst. Das hätte sich Tobias Kunz für den Gesamtbau gewünscht. Bei der Dachform muss der Kreisbaumeister zustimmen Bereits in der Sitzungseinladung hatte Bürgermeister Schöniger darauf hingewiesen, dass die Empfehlung des Innenministeriums, bis zum Ende der laufenden Wahlperiode am 30. April einen sogenannten Ferienausschuss zu bilden, um über dringende Angelegenheiten zu entscheiden, keinen Sinn mehr mache. Er habe stattdessen als Bürgermeister einige dringliche Entscheidungen getroffen, zum Beispiel Aufträge für den Erweiterungsbau Schule/Kindertagesstätte erteilt, um den Baufortschritt nicht zu gefährden. Um den künftigen Gemeinderat zu entlasten, wurden in der Sitzung noch einige Bauanträge und Voranfragen behandelt. So stimmte der Gemeinderat der Errichtung eines Bungalows an der Ecke Bergstraße/Holzener Weg in Blankenburg zu. Offen bleibt aber, ob das geplante Walmdach die Zustimmung des Kreisbaumeisters finden wird. Ähnlich verhält es sich bei der Voranfrage zu einem Vorhaben in der Kirchstraße, wo ein Grundstück geteilt und mit zwei Wohnhäusern bebaut werden soll, eines davon im Toskanastil. Beraten wurde über weitere Bauvorhaben in der Südendstraße (Neuaufteilung des Grundstücks und Bau von zwei Wohnhäusern mit Garagen) sowie eine Anfrage für einen Garagenhof östlich des Bahnhofs. Beschlossen wurde die Aufstellung eines Änderungsbebauungsplans, um die Erweiterung des Edeka-Marktes beim nördlichen Kreisverkehr umsetzen zu können. Diese wird möglich, da Grundstücksverhandlungen erfolgreich verliefen. Stromanschlüsse werden in die Erde verlegt Nachträglich abgesegnet wurden die Aufträge zu einer neuen Dacheindeckung auf dem Blankenburger Feuerwehrhaus im Zusammenhang mit dem Teilneubau sowie für ein Bodengutachten im Bereich des Baugebiets „Sonniger Südwesten – Bauabschnitt IV“. Überraschungen habe es beim Kanalbau im Holzener Weg in Blankenburg gegeben. Nachdem der Regenüberlauf noch im alten Jahr weitgehend hergestellt worden ist, geht es beim Kanalbau nur langsam voran. Bei den Grabungen fanden sich unerwartete Rohrmaterialien und Anschlüsse. Nachdem zwischenzeitlich fast alle Anlieger zugestimmt haben, sollen nunmehr im Zuge des Straßenausbaus die Stromanschlüsse in die Erde verlegt werden. Geprüft wird nun, ob zusätzlich weitere Grundstücke im näheren Umfeld ebenfalls mit Erdkabeln versorgt werden können.

