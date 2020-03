Schule in Adelsried geschlossen: Das ist erst die erste Schließung 

Eine Schülerin der Grundschule in Adelsried hat sich mit dem Corona-Virus infiziert. Nun wird die Schule geschlossen. Weitere werden folgen, meint Jana Tallevi.

Jeden Tag lernen auch Fachleute und Behörden dazu, wie die Verbreitung des Coronavirus tatsächlich abläuft. Manchen Eltern mag jedoch durchaus seltsam vorkommen, dass inzwischen alle Schüler für die kommenden Tage nicht mehr zum Unterricht kommen dürfen, die in den Winterferien etwa im Skiurlaub in Südtirol waren – gleichzeitig deren Eltern aber sehr wohl zur Arbeit gehen dürfen. Auch dann, wenn sie Lehrer sind, vielleicht sogar an derselben Schule. Dass nun eine erste Schule im Landkreis geschlossen bleibt, weil eine Schülerin erkrankt ist, passt in die Argumentation des Kultusministeriums.

Doch umgekehrte Fälle sind denkbar – Lehrer könnten erkrankt sein, ihre Kinder aber nicht. Wie unterschiedlich das Ansteckungsrisiko bewertet wird, zeigt die weit auseinanderliegende Beurteilung der Schulleiter zum Thema „Infoabend zum Übertritt“. Der gleiche Termin findet einmal statt, einmal nicht. Eine Sicherheit bietet der Ausschluss der Schüler, die in Südtirol im Urlaub waren, auf keinen Fall. Vor allem, weil die Kinder ja nach Ferienende eine Woche in der Schule waren und womöglich Mitschüler angesteckt haben. Die Schließung in Adelsried wird nicht die einzige bleiben.

