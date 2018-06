vor 32 Min.

Schule in Neusäß macht auf Kinderarbeit aufmerksam

Tom Etz zeigt in Neusäß Bilder in der Eichenwaldschule und spricht über Kinderarbeit.

Zum Welttag der Kinderarbeit am Dienstag, 12. Juni, will Künstler und Kunstpädagoge Tom Etz (Tomé) mit einer Ausstellung in der Eichenwaldschule in Neusäß auf das Thema aufmerksam machen – immerhin „eines der wichtigsten, das Kinder angeht“, so seine Überzeugung. In Erinnerung an die weltweit geschätzt 250 Millionen Kinder zwischen vier und 14 Jahren, die arbeiten müssen, hat er in der Aula der Schule eine Ausstellung gestaltet.

Als kleiner Junge in einem Lager der Roten Khmer

Die Zeichnungen von Tomé sind alle nach Fotografien seines Freundes Thomas Tham Joo Kit gefertigt. Thomas Tham war selbst als kleiner Junge in Kambodscha in einem Lager der Roten Khmer (Pol-Pot-Regime), wo er auch gefoltert wurde und unter anderem mit ansehen musste, wie sein etwas älterer Freund zu Tode gepeitscht wurde – als Strafe dafür, dass sie zusammen aus Hunger ein Ei gestohlen hatten. Er konnte mit elf Jahren nach Malaysia fliehen und lebt heute in Singapur, wo er sich um ältere Menschen kümmert. Dass Kinderarbeit zwei Seiten hat, weiß auch Tom Etz. In einigen Teilen der Welt ist sie nötig, um das Einkommen der Familie zu sichern. Kindern müssten aber immer auch Zeit haben, Kind zu sein, zu spielen und zur Schule zu gehen, so der Pädagoge. Zudem wendet er sich mit seinem Werken gegen die Ausbeutung der Kinder durch Erwachsene.

Die Kinder der Grund- und Mittelschule am Eichenwald bleiben häufig vor den Bildern stehen und lesen nachdenklich die Begleittexte, hat er beobachtet. Um dem Thema gerecht zu werden, hat er es im Ethikunterricht aufgegriffen. (jah)

Themen Folgen