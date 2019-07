00:32 Uhr

Schulen arbeiten weiter digital

Schüler mit E-Learning Tool „Virtuelle Welt“ nach Testphase zufrieden. Programm ist nun frei verfügbar

Nach einer dreijährigen Testphase des innovativen E-Learning-Tools „Virtuelle Welt“, steht das Kooperationsprojekt zwischen dem Landratsamt Augsburg und GamePäd – Professional Edutainment nun für Schulen zur freien Verfügung.

Insgesamt haben während der Entwicklungsphase fast 2400 Schüler aus Mittelschulen, Realschulen und Gymnasien im Landkreis Augsburg daran teilgenommen und die Unterrichtsmethode, die die wichtigsten und grundlegenden (Medien-)Kompetenzen im Bereich Internet vermittelt, als positiv bewertet.

Die gute Resonanz der Schüler hat dazu geführt, dass das Landratsamt die E-Learning-Kurse weiterhin im Rahmen der schulbezogenen Jugendarbeit weiter unterstützt.

Das E-Learning „Virtuelle Welt“ kann frei gebucht werden und ist hauptsächlich auf Schulen ausgelegt. Es können aber auch Einzellizenzen vergeben werden. Angeboten werden vier verschiedene Kurse (circa 90 Minuten pro Kurs), die die Basiskompetenzen rund um das Thema Medienkompetenz im Internet abdecken: Internet und Faszination virtuelle Welt, Kommunikation im Internet und Cybermobbing und Faszination Gaming und Pathologischer Internetkonsum (Onlinesucht) sowie Sexualität im Internet und Sexting.

Das Programm ist so konzipiert, dass Schüler in der fünften Klasse mit Thema eins starten und dann pro Jahrgang einen Kurs absolvieren können, also das E-Learning mit Kurs vier in der achten Klasse abschließen. „Die Idee dahinter ist, dass möglichst viele Jugendliche die nötigen Basiskompetenzen im Umgang mit Anwendungen im Internet aufbauen können“, erklärt Martina Egger von der Kommunalen Jugendarbeit im Landratsamt Augsburg.

Die Inhalte, darunter zahlreiche Videos, wurden vom Team vom GamePäd selbst erarbeitet und produziert. Neben informativen Texten und kleinen Spielen können die Jugendlichen auch bei Quizspielen ihr Wissen überprüfen oder sich selbst, beispielsweise in Hinblick auf das Suchtpotenzial des eigenen Medienverhaltens, einschätzen.

Weitere Informationen zum E-Learning-Tool sowie zum Thema Medienbildung gibt es unter Telefon 0821/31022669 oder per E-Mail an martina.egger@LRA-a.bayern.de oder unter www.landkreis-augsburg.de/erzieherischer-jugendschutz. (AL)

Themen Folgen