00:31 Uhr

Schulen wollen digitaler werden

Drei Grundschulen beim Forum Digitalisierung

Die Digitalisierung ist in den Schulen angekommen. Welche Wege sie nahm und wie die nächsten Schritte aussehen, erfahren Teilnehmer auf der Konferenz Bildung Digitalisierung in Berlin am Donnerstag und Freitag, 12. und 13. September, ausgerichtet vom Forum Bildung Digitalisierung. Hier geht es um Bildungsinnovationen für den digitalen Wandel. Mit dabei sind drei Grundschulen aus dem Landkreis Augsburg – die Grundschule Altenmünster, die Grundschule Adelsried und die Grundschule Emersacker. Sie arbeiteten als einzige Schulen Bayerns in der bundesweiten „Werkstatt.digital“ mit. In Berlin stellen sie sowohl einen Baustein guten Unterrichts, „e-Portfolios“ als auch ihr Konzept eines regionalen Netzwerks mit Unterstützung eines externen Medienexperten vor. (AL)

