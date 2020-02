12.02.2020

Schulfrei am Girls’ Day

Besondere Veranstaltung im Landratsamt

Einen Tag extra schulfrei: Die Gelegenheit dazu bietet am Donnerstag, 26. März, der deutschlandweite Girls’ beziehungsweise Boys’ Day. An diesem Zukunftstag soll Mädchen und Jungen die Vielfalt der beruflichen Möglichkeiten verdeutlicht werden.

Das Landratsamt Augsburg bietet Jugendlichen in diesem Jahr erstmalig die Möglichkeit, verschiedene Berufsfelder innerhalb der Behörde kennenzulernen.

Mädchen können an diesem Tag in von Männern dominierte Berufsfelder wie zum Beispiel Lebensmittelhygiene, Katastrophenschutz, Architektur oder Fachinformatik hineinschnuppern. Außerdem steht Landrat Martin Sailer für ein Gespräch zum Thema „Frauen in der Politik“ zur Verfügung. Die Jungen erwartet an diesem Tag unter anderem Abstecher in die Verwaltung, den sozialen Bereich und die Öffentlichkeitsarbeit.

Noch bis Mittwoch, 4. März, nehmen Christina Müller oder Monika Wiedemann Anmeldungen unter Telefon 0821/3102 2653 oder per E-Mail an ausbildung@LRA-a.bayern.de entgegen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Der Aktionstag richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler der 5. bis 10. Klassen. Sie werden für die Teilnahme von der Schule freigestellt. Darauf weist das Landratsamt hin. (AL)

