Schulnoten für die Mannschaften in Landes- und Bezirksliga

Große Sprünge machte Dominik Osterhoff in der abgelaufenen Saison. Der Angreifer des SC Altenmünster war nicht nur in allen 30 Spielen am Ball, sondern erzielte auch 13 Treffer und legte 15 Treffer für seine Mitspieler auf. Links Meitingens Torhüter Daniel Wagner.

Bild: Andreas Lode