Schulverband im Holzwinkel wartet auf das Ergebnis beim "Deutschen Schulpreis"

Plus Seit klar ist, dass die Grundschulen im Holzwinkel und in Altenmünster im Finale des Wettbewerbs stehen, ist die Spannung groß. Sieger werden am 10. Mai verkündet.

Die Spannung bei den Grundschulen Adelsried, Altenmünster, Emersacker und der Grund- und Mittelschule Welden ist enorm: Werden sie den "Deutschen Schulpreis" in der Kategorie "Mit Partnern externe und digitale Lernräume erschließen" gewinnen? Seit feststeht, dass die Schulen - allen voran die Grundschule in Altenmünster - es ins Finale des Schulwettbewerbs geschafft haben, heißt es geduldig auf die Entscheidungen warten.

Wie lange noch, kann die Altenmünsterer Rektorin Ute Wiedemann schon sagen: "Das Ergebnis wird am 10. Mai verkündet", erklärt sie. Kurz nach Ostern, am 6. April, hatte die Schule Altenmünster stellvertretend für die Schulen im Holzwinkel und in Altenmünster noch einmal Gelegenheit, ihr Konzept vorzustellen. Das werden auch die anderen Schulen tun, die jetzt noch im Rennen sind.

Was die Grundschulen im Holzwinkel richtig gemacht haben

18 von 366 Schulen haben es bis ins Finale geschafft. Sie treten in sieben verschiedenen Themenfeldern gegeneinander an. Dass die Schulen im Holzwinkel bis hierher gekommen sind, hat gute Gründe. Im Bereich digitale Lernräume mit externen Partnern erschließen liegen sie ganz vorne. Hier wird die Zusammenarbeit mit Eltern, Vereinen, Verbundschulen oder mit der Gemeinde seit Jahren groß geschrieben. In Zeiten von Corona profitieren die Grundschüler nun auch davon, dass moderne und mediale Unterrichtsmethoden hier ein wichtiger Faktor sind.

Zwei Räume für Unterricht in kleinen Gruppen

So stehen den Klassen nun jeweils zwei Räume mit Internet und Beamer in Vereinsgebäuden und in der Schule zur Verfügung, sodass die Klassen gleichzeitig in kleinen Gruppen unterrichtet werden können. Das Medienkonzept der Schule sei einmalig, lobten die Verantwortlichen des "Deutschen Schulpreises" die Grundschule Altenmünster. Dazu gehören die Robert-Bosch-Stiftung und die Heidehof-Stiftung. Einmalig sei auch die Funktion eines Ingenieurs, der in Absprache mit den Schulleitungen und der Kommune die Schulen der Region digital ausbaut, heißt es da weiter. So konnte die Schule im Lockdown problemlos umschalten. "Ein Vorbild für andere Schulen, die auch von ihrer weitsichtigen Planung lernen können." Ob die Grundschulen im Holzwinkel und in Altenmünster dafür jetzt auch einen Preis gewinnen, wird in Kürze entschieden.

