15.05.2019

Schulwechsel: Welche Schulen bei den Kindern besonders beliebt sind

Im Schuljahr 2019/20 kommen weniger Fünftklässler an das Paul-Klee-Gymnasium. Das gilt auch für die Realschule in Meitingen. Doch andernorts steigt die Zahl.

Von Jana Tallevi

Damit hatte die Leitung des Paul-Klee-Gymnasiums in Gersthofen nicht gerechnet: Nur 92 Viertklässler haben sich für die fünften Klassen ab dem kommenden September angemeldet. Im Vergleich zur Vorjahreszahl von 135 ein extremer Einschnitt. Über die Gründe kann Schulleiter Peter Krauß nur spekulieren. „Wir wissen es nicht“, sagt er. Was er jedoch schon festgestellt hat: Nach einer Umstellung in der Vorstellung der Schule in Thierhaupten kommen in diesem Jahr von dort kaum noch Kinder. Und im Gegensatz zu den Vorjahren fehlen auch Schüler aus den nahe zu Gersthofen liegenden Augsburger Stadtteilen. Was aber im Angebot bleibt, ist die gebundene Ganztagsklasse, die ihren Schwerpunkt entweder in Kooperation mit dem FCA auf Sport oder auf eine musikalische Ausbildung legt.

Zulauf beim Justus-von-Liebig-Gymnasium

Einen großen Schülerzulauf verbucht hingegen das Justus-von-Liebig-Gymnasium in Neusäß: 111 Schülerinnen und Schüler aus den vierten Klassen der Grundschulen haben sich dort für das kommende Schuljahr angemeldet – so viele, wie schon seit Jahren nicht mehr. Entsprechend groß ist das Angebot, das dort ab September auf die neuen Gymnasiasten wartet: Eine gebundene Ganztagsklasse für 27 Kinder, außerdem ein offenes Ganztagesangebot, seit zehn Jahren erstmals wieder eine Chorklasse und, worauf stellvertretende Schulleiterin Carlette Sandu besonders hinweist, die Forscherstunden für Fünftklässler, zu denen sich 58 Mädchen und Jungen angemeldet haben.

An beiden Gymnasien stehen Veränderungen an: Das Paul-Klee-Gymnasium wird ab 2021 neu gebaut, das Justus-von-Liebig-Gymnasium ab 2024 saniert. 97 Mädchen und Jungen wollen im kommenden Jahr die fünfte Klasse des Schmuttertal-Gymnasiums in Diedorf besuchen, im Vorjahr waren es noch 111. Dennoch können hier wieder vier Klassen gebildet werden. Während es ab September gebundene Ganztagsklassen an zwei Gymnasien im westlichen und nördlichen Landkreis geben wird, ist es eine Realschule weniger, die dieses Angebot machen kann: Nach vielen Jahren der gebundenen Klassen wird es an der Dr.-Max-Josef-Metzger-Schule in Meitingen keine gebundene Ganztagsklasse mehr geben – dafür zwei Gruppen im offenen Bereich. Insgesamt hat diese Schule etwas weniger Zulauf: Schulleiter Michael Kühn berichtet von 128 festen Anmeldungen nach 150 im Vorjahr. Zusätzlich müssen noch 32 Kinder vor der endgültigen Aufnahme den Probeunterricht bestehen. Kühn: „Das sind fast doppelt so viele wie im Mittel der letzten Jahre.“ Er rechnet mit fünf statt zuvor sechs fünften Klassen.

Viele Schüler mit Probeunterricht in Zusmarshausen

Von besonders vielen Kindern mit Probeunterricht berichtet auch seine Kollegin Heidrun vorm Walde von der Realschule in Zusmarshausen. Dort sind es 15 bei 100 angemeldeten Kindern (Vorjahr: 107). Hier bleibt die gebundene Ganztagsklasse jedoch erhalten. Auch an der Realschule in Neusäß müssen zunächst acht von 110 angemeldeten Kindern in den Probeunterricht (Vorjahr: 95 Kinder), berichtet Schulleiter Franz Bohn.

Zum Probeunterricht an den Realschulen muss, wer im Übertrittszeugnis den Schnitt von 2,66 in den Fächern Mathematik, Deutsch und Heimat- und Sachunterricht nicht erreicht hat. Hinzu kommen Kinder, die überhaupt kein Übertrittszeugnis haben, weil sie etwa an einer Privatschule unterrichtet werden. Im bayernweiten Durchschnitt schaffen knapp 20 Prozent dieser Kinder den Probeunterricht erfolgreich. An den Gymnasien ist die Erfolgsquote mit knapp 60 Prozent deutlich höher, dort haben sich aber nur wenige Kinder zum Probeunterricht angemeldet.

Insgesamt gibt es im Landkreis Augsburg in diesem Jahr 2249 Viertklässler, im Vorjahr waren es 2285. Schulamtsleiter Thomas Adleff spricht allerdings für die kommenden Jahre von steigenden Zahlen.

Themen Folgen