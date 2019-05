vor 54 Min.

Schulzentrum in Neusäß: Wege aus dem Verkehrschaos

In Neusäß sollen Kreisverkehre und ein Bushalteplatz bald die Lage in der Landrat Dr. Frey-Straße verbessern. „Eltern-Taxis“ sind seltener als gedacht.

Von Angela David

Jahrelang zieht sich die Diskussion über eine Verbesserung der Verkehrssituation am Neusässer Schulzentrum schon hin, nun ist langsam eine Lösung in Sicht. Zwei Kreisverkehre, ein Bushalteplatz, breitere Radwege und Zebrastreifen sollen künftig dafür sorgen, dass die Schüler sicher in die Schule kommen und das bekannte Verkehrschaos an der Landrat Dr. Frey-Straße morgens und mittags ein Ende hat. Schließlich kommen hier rund 4500 Schüler von Realschule, Gymnasium und Berufsschulzentrum zusammen, zusätzlich mehrere Hundert Lehrkräfte. Das Resultat: Busse, Radfahrer, Fußgänger und „Eltern-Taxis“ drängen sich auf der Straße und blockieren sich gegenseitig, jüngere Schüler wagen sich kaum über die Straße. Der ganze Trubel birgt auch durchaus Gefahren für alle Verkehrsteilnehmer. Und auch die Anwohner leiden seit Jahren.

Schon ein paar Mal hat Ingenieur August Janello vom Büro Vössing Planungen in Neusäß vorgestellt. Bereits 2015 lagen erste Ergebnisse einer Untersuchung des Ingenieurbüros Vössing vor. Im vergangenen Jahr wurde dann ein Verkehrskonzept mit kurz-, mittel- und langfristigen Verbesserungsmaßnahmen erstellt.

Zebrastreifen an der Kreuzung zur Ortliebstraße

Deshalb ist auch vor Kurzem an der Kreuzung zur Ortliebstraße zwei Zebrastreifen umgesetzt worden, die die Schülerströme von und zum Bahnhof lenken sollen. In einer ersten Maßnahme entstand eine Querungshilfe auf Höhe der Realschule. Die Umsetzung der Planung wurde ausgebremst, weil 2022 das Justus-von-Liebig-Gymnasium saniert wird, ab 2025 soll dann die Realschule erweitert werden.

Diesmal könnte es aber deutlich voran gehen: Der Landkreis hat zugesagt, auf einen Teil des Parkplatzes bei der Realschule nach dem Bau einer Tiefgarage verzichten zu können – daher gibt es Platz für einen Bushalteplatz und einen Kreisverkehr. „Diese Stelle ist ideal, denn die Busse können dort auch wenden und das würde die Situation in der Landrat-Dr. Frey-Straße deutlich entschärfen“, so der Planer. Radwege, ein weiterer Kreisverkehr und bei Bedarf auch Ampeln sollen den Verkehr entzerren und die Verkehrssituation verbessern.

Weniger Elterntaxis als gedacht

Janello präsentierte auch die Ergebnisse einer Umfrage unter den Schülern selbst. An der Fragebogen-Aktion nahmen fast 2000 teil, was eine hohe Rücklaufquote bedeute, wie der Planer ausführte. Die Umfrage gab Aufschluss darüber, woher die Schüler kommen und wie sie zur Schule über welche Routen gelangen.

Dabei kam heraus, dass der Großteil über die Landrat Dr. Frey-Straße und die Ortliebstraße kommt, mehr als ein Drittel mit dem Bus, knapp ein Drittel mit dem Fahrrad und zehn Prozent mit dem Zug. Überraschenderweise machen die „Eltern-Taxis“ nur sechs Prozent aus. Allerdings sind das auch etwa 100 Bringfahrten in der Früh und etwa 66 am Mittag.

Wie Bürgermeister Richard Greiner zusammenfasste, werden nun noch weitere Untersuchungen angestellt. Es müssten noch die genauen Auswirkungen auf den Verkehr geprüft werden, denn mal wolle zum Beispiel keinen Rückstau in Richtung Umgehungsstraße.

