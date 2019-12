10.12.2019

Schupfnudeln und Maroni machen warm

In Leitershofen umsorgen die Vereine die Besucher. Warum der Markt ein Geheimtipp geworden ist

Von Ingrid Strohmayr

Für viele Christkindlmarktfans gilt die Leitershofer Dorfweihnacht, die für ihre besondere Atmosphäre sehr geschätzt ist, als der Geheimtipp: überschaubar mit mittlerweile zwölf individuellen Ständen, idyllisch im Herzen von Leitershofen am Brunnenplatz, ein beleuchteter Christbaum, dazu an beiden Tagen ein vielfältiges kulinarisches Angebot und viel Musik.

Bereits zum 24. Mal richteten die Leitershofer Vereine und Geschäftsleute ihren Weihnachtsmarkt aus, den am Samstagnachmittag Bürgermeister Paul Metz eröffnete. Die Idee dazu stammt von Carola Niedermair, die mit ihrem Schwager Hans Niedermair die Leitershofer Dorfweihnacht ins Leben rief, organisiert und gestaltet. „Jahr für Jahr kommt ein großer Teil des Gewinns gemeinnützigen Organisationen der Stadt zugute, das ist mir ein echtes Herzensanliegen“, sagt Carola Niedermair, die am Samstag ihren 70. Geburtstag feierte. Sie ließ es sich nicht nehmen, an ihrem Ehrentag die Schupfnudelpfanne zu bedienen und Glühwein auszuschenken. „Der Geburtstag wird nachgeholt, schließlich ist heute auch die ganze Familie zum Helfen eingespannt“, lacht sie fröhlich.

Nach dem musikalischen Auftakt durch die Musikschule Beathof, die mit ihren Krachmachern und den Saitenstechern Weihnachtsstimmung aufkommen ließ, rundeten der Kirchenchor Leitershofen, die Alphornbläser Aretsried und schließlich der Musikverein das Nachmittagsprogramm rundherum gelungen ab. Auch am Sonntag war in der gut besuchten kleinen Budenstadt einiges geboten, so sangen die Kindergarten- und Hortkinder von St. Oswald, die Flötengruppe von Maria Heisele erfreute, wie der Chor der Leopold-Mozartschule und last, but not least zum Finale das Quintett der St.-Paulus-Bläser. Schöne Bastel- und Näharbeiten, handgeschöpfte Seifen, Papierketten, Taschen aus afrikanischen Stoffen zählten zu den weihnachtlichen Geschenkideen, hübsch präsentiert von den örtlichen Vereinen. Auch kulinarisch ließen sich die Leitershofer einiges einfallen, so reichten die Schmankerl der Vereine von heißen Maroni, Raclette, frischen Waffeln, Crêpes, Bratwürstchen bis hin zu Honigkostproben des Imkerverein Augsburg-Pfersee.

