vor 35 Min.

Schwäbische Musikanten spielen Swing

Konzert im Gersthofer Stadtpark

Die nächste Veranstaltung der Schwäbischen Musikanten Gersthofen ist das mittlerweile traditionelle Open-Air-Konzert „Swing im Park“ im Stadtpark Gersthofen.

Das Konzert findet dieses Mal wegen der Fußballweltmeisterschaft an einem Sonntag statt. Beginn ist um 19 Uhr am Sonntag, 24. Juni, im Stadtpark Gersthofen.

Der musikalische Leiter Leonardo Dianori hat den Schwerpunkt dieses Konzerts auf den Komponisten und Jazzmusiker Duke Ellington gelegt. So gehören Klassiker wie etwa „Satin Doll“, „It Don’t Mean a Thing“ oder „Creole Love Call“ zum Repertoire des Abends. Für kühle Getränke wird gesorgt. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in den neuen Probenräumen bei der Gersthofer Mittelschule statt. Der Eintritt ist frei. (AL)

