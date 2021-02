vor 5 Min.

Schwarzer Tag für Autofahrer im Landkreis Augsburg

Die Polizei Zusmarshausen meldet eine Reihe von Unfällen beim Ein- und Ausparken auf Parkplätzen von Supermärkten. Auch sonst gab es mehrere Zusammenstöße mit Sachschaden.

Gleich mehrere Autofahrer hatten am Freitag keinen guten Tag. Die Polizei Zusmarshausen meldet sieben Unfälle, die mit Sachschaden abgingen. Die Unfälle ereigneten sich in verschiedenen Orten im Landkreis Augsburg.

Am Freitagabend fuhr gegen 19.30 Uhr in der Mödishofer Straße in Dinkelscherben ein Autofahrer auf ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug auf. Da er verkehrstüchtig war, dürfte der Fahrer laut Polizei vermutlich anderweitig abgelenkt gewesen sein. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf circa 4000 Euro.

In Diedorf standen gegen 17.50 Uhr mehrere Autos aufgrund des Rotlichts der Ampel im Bereich des Netto-Supermarkts hintereinander. Ein Fahrer rutschte von der Kupplung ab und sein Wagen rollte gegen das Auto des Vordermanns. Schaden: etwa 900 Euro.

In Gessertshausen sind gegen 15.55 Uhr in der Schulstraße zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. An einem Klein-Lkw wurde die Frontschürze beschädigt und am entgegenkommenden Auto der Spiegel abgerissen. Welcher der Verkehrsteilnehmer gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen hat, konnte nicht geklärt werden, da beide gegensätzliche Angaben machten und es bisher keinen Zeugen gibt. Der Gesamtschaden dürfte sich auf circa 900 Euro belaufen.

In Zusmarshausen wollte gegen 16.30 Uhr eine Autofahrerin auf dem Gelände der Avia-Tankstelle rückwärts ausparken. Hierbei touchierte sie einen anderen Wagen an der Beifahrertüre. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. In Diedorf wollte gegen 13.45 Uhr ein Autofahrer vom Parkplatz der Kreissparkasse aus in die Gewerbestraße einfahren. Hierbei übersah er einen anderen Wagen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 1100 Euro.

In Welden wollte gegen 11.10 Uhr eine Frau auf dem Parkplatz des Penny-Marktes in Welden ausparken. Hierbei übersah sie einen anderen Wagen. Der Schaden beträgt rund 1750 Euro. In Altenmünster parkte gegen 9.30 Uhr ein Mann auf dem Parkplatz des Edeka in eine Lücke ein. Aufgrund eines Schneebergs rutschte er dabei gegen ein anderes geparktes Auto. Der Schaden wird auf 1500 Euro geschätzt. (AL)

