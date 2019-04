12:36 Uhr

Schwarzfischer an der Schmutter erwischt

Günstig an Fisch kommen wollten am Montagabend zwei Männer an der Schmutter.

Zwei junge Männer werden wegen Fischwilderei angeklagt.

Günstig an Fisch kommen wollten am Montagabend zwei Männer an der Schmutter in Dietkirch: Sie warfen in der Nähe des Kirchplatzes ihre Angeln aus. Allerdings hatten der 20- und der 24-Jährige weder einen Angelschein noch eine Berechtigungskarte.

Deshalb müssen sie jetzt mit einer Strafanzeige wegen Fischwilderei rechnen. Gefangen haben sie übrigens nichts – außer einer Menge Ärger.

