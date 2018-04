vor 18 Min.

Schweinepest liegt Jägern im Magen

Hegeschau Hegeschau in Zusmarshausen zeigt, dass bei Tierbestand im Augsburger Land alles in Ordnung ist. Dennoch sind einige Probleme zu lösen.

Von Sonja Diller

Landkreis Augsburg/Zusmarshausen Wie ist es um den Bestand des Wildes bestellt? In Zusmarshausen konnten Interessierte bei der 57. Öffentlichen Hegeschau der Jägervereinigung Augsburg einen Blick hinter die Kulissen der Jagd werfen. Hunderte von Rehbockgehörnen, traditionelle Jagdhornklänge und ein kleiner Wald auf der Bühne: Im Gasthaus Strasser stand am Samstag klar das Waidwerk im Mittelpunkt.

Alle Jäger müssen einmal im Jahr nachweisen, dass der Tierbestand in ihrem Revier den Vorgaben vom Amt entspricht. Bei den rund 600 Mitgliedern der Jägervereinigung Augsburg ist in dieser Hinsicht alles in bester Ordnung. Das bestätigte Wolfgang Kuhlmann von der Unteren Jagdbehörde im Landratsamt Augsburg bei der Hegeschau 2018.

So viele wurden erlegt

Knapp 5000 Rehe und 2563 Wildschweine wurden in den Revieren in und um Augsburg erlegt. In der Aufzählung gab es zusätzlich Daten zu den bejagten Hasen, Füchsen, Dachsen und Vögeln. Während die Zahl der Rehe vorgegebenen Quoten folgt, gibt es bei den Wildschweinen keine Begrenzung und auch keine Schonzeit mehr. Einzig der Elterntierschutz muss beachtet werden. Und das hat einen guten Grund. Die Schwarzkittel vermehren sich stark und damit auch die Schäden, die sie durch das eifrige Wühlen nach Nahrung verursachen.

Kaum ein Jäger hat keine Geschichte von in „Mondlandschaften“ verwandelte Äcker und Wiesen zu erzählen. Schäden von mehreren tausend Euro sind keine Seltenheit. Für diese muss der Jagdpächter geradestehen, wenn der Pachtvertrag nichts anderes vorsieht. Zudem kann das Fleisch geschossener Wildschweine häufig wegen erhöhter Strahlenwerte nicht gegessen werden. Ergibt die vorgeschriebene Messung mehr als 600 Becquerel pro Kilo, muss das Wild in die Tierkörperverwertung.

Trotzdem ist das Interesse an der Jägerei ungebrochen. Volle Kurse zur Vorbereitung auf die Jägerprüfung sprechen für den Vorsitzenden der Augsburger Jägervereinigung Hans Fürst eine eindeutige Sprache. Der Aspekt Naturschutz und nicht die Freude am Schießen lockt die Jugend in den Wald, ist Fürst überzeugt. Das kann Jungjäger Marc Burggraf nur bestätigen. Der 24-Jährige hat vor einem Monat die Jägerprüfung abgelegt und ist gerade auf der Suche nach einem Revier, in dem er erste Erfahrungen sammeln kann. Für den passionierten Mountainbiker mit Bergwachtausbildung ist das angeeignete Wissen auch für den Beruf t ein Pluspunkt. In der Erlebnispädagogik kennt und schätzt der Heilerziehungspfleger die Wirkung von Naturerlebnissen in schwierigen Lebensphasen.

Informationen über die Arbeit der Jäger

Jeder kann sich bei den Hegeschauen über die Arbeit der Jäger informieren und einen Blick auf die Gehörne der Böcke werfen, die im Laufe des Jahres erlegt wurden. Am Aussehen der Trophäen können Geübte den gesundheitlichen Zustand des Tieres beurteilen und Rückschlüsse auf die Fitness des gesamten Bestands ziehen. Zum Zustand des Waldes wird alle drei Jahre ein Vegetationsgutachten erstellt um zu prüfen ob, die Balance in den Revieren passt. Nascht zu viel Rehwild von den jungen Trieben der Bäume, ärgert sich der Waldbesitzer, der teure Pflanzungen im Magen des Wilds verschwinden sieht. Zu wenige Tiere will auch keiner und als aktive Naturschützer freuen sich die Jäger am Leben im Wald, so Fürst.

Die traditionell überwiegend grün gewandeten Zuhörer in Zusmarshausen hat es gefreut, dass EU-Parlamentarier Markus Ferber viel Lob für die Jägerschaft parat hatte. Jagd sei kein Hobby, sondern Ehrenamt, das Fachwissen, Präzision und Leidenschaft erfordere, so Ferber. Mit Augenmaß müsse man die Umsetzung des von ihm nicht unterstützten neuen EU-Waffenrechts in deutsches Recht begleiten. Eine Kriminalisierung von legalen Waffenbesitzern müsse verhindert werden. Ebenso klar seine Meinung zur Ansiedlung von Wölfen. „Der gehört ins Märchenbuch und nicht in den Landkreis Augsburg.“ Im Magen liegt den Jägern neben dem Wolf vor allem die Afrikanische Schweinepest (ASP). Die Viruserkrankung ist in Osteuropa und Sardinien verbreitet und ein Übergreifen auf heimische Bestände ist nicht ausgeschlossen. Man hoffe, dass der Ernstfall nicht eintritt, sei aber darauf vorbereitet, versicherte Landrat Martin Sailer den Jägern.

Im Anschluss an die Hegeschau hielten die Mitglieder der Jägervereinigung Augsburg ihre jährliche Versammlung ab. Bei den Neuwahlen wurde der Vorsitzende Hans Fürst in seinem Amt bestätigt. Seine Stellvertreterinnen sind Carolin Mader und Dr. Stephanie Knöpfle. Schatzmeister ist Prof. Florian Gerstenberg. Schriftführer ist Dr. Achim Weber. Beisitzer sind Andreas Pachinger und Andreas Spille.

