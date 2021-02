vor 16 Min.

Schwer beladener Laster streift geparkten Wagen in Adelsried

Zu einer Streifkollision zwischen Laster und Auto kam es am Montag in Adelsried.

Offenbar zu eng war die Straße in einem Neubaugebiet in Adelsried für einen Lastwagenfahrer. Er touchierte mit seinem Fahrzeug einen geparkten Ford.

Mit seinem Lastwagen hat ein 43-Jähriger am Montagmittag einen in Adelsried geparkten Wagen gestreift. Laut Polizei hatte der Sattelzug Betonteile für einen Neubau eines Hauses geladen. Aufgrund der engen Straßenverhältnisse geriet der Lastwagenfahrer mit seinem Gefährt zu weit nach links und touchierte den ordnungsgemäß auf einer Parkfläche abgestellten Ford. Bei der leichten Kollision sei ein Gesamtschaden in Höhe von 1700 Euro entstanden, teilt die Polizei mit. (kinp)

