Schwerer Unfall: Kran klemmt Arbeiter in Diedorf in sieben Meter Höhe ein

Nach dem schweren Betriebsunfall in Diedorf brachte ein Hubschrauber das Opfer in die Uniklinik.(Symbolbild)

Ein Hubschrauber fliegt den Schwerverletzten in die Uniklinik Augsburg. Der Unfall ereignete in einem kunststoffverarbeitenden Betrieb in Diedorf.

Von Christoph Frey

Ein schwerer Betriebsunfall hat sich am Donnerstagmorgen in Diedorf ereignet. Das teilte die Polizei in Zusmarshausen am Freitag mit.

Danach wurde ein 26-Jähriger bei Arbeiten in einer Höhe von sieben Metern von einem Kran eingeklemmt und so schwer verletzt, dass ihn ein Hubschrauber in die Uniklinik fliegen musste. Lebensgefahr besteht laut Polizei aber nicht.

In sieben Meter Höhe eingeklemmt

Nach Angaben der Polizei ereignete sich das Unglück gegen 8.45 Uhr in einem kunststoffverarbeitenden Betrieb in der Industriestraße in Diedorf. Dort arbeitete der 26-Jährige in einer Halle auf einer Hebebühne. Diese befand sich offenbar in Reichweite eines Schwerlastkrans. Der 25-jährige Führer dieses Krans übersah bei der Beförderung eines Werkstücks offenbar die Hebebühne und erfasste sie.

Der 26-Jährige wurde zwischen Dachstahlträger und Kran eingeklemmt. Der Kranführer bemerkte die Kollision sofort und stoppte. Somit kippte zumindest die Hebebühne nicht um.

